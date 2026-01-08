Saremo interessati dalla estremità Sud-Orientale di una nuova saccatura di origine artica che dal Nord Atlantico si estenderà verso Sud fino a raggiungere il Canale della Manica, dove è prevista formarsi un'area di bassa pressione con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 975hPa. Configurazione barica che ci esporrà ad un'avvezione di aria fresca ed umida di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere nuovamente condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle pianeggianti del Nord e sulla Puglia, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici leggermente inferiori sulle regioni settentrionali e in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 9 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. I fenomeni precipitativi, pur non assumendo caratteristiche di continuità in intensità e durata, potranno manifestarsi nell'intero arco della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Ovest-SudOvest e sarà di intensità di burrasca forza 7-8.

Lo Stato del mare: è previsto essere agitato con mareggiate lungo le coste esposte al vento.

Le Temperature: sono previste in generale e sensibile aumento, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.