Saremo ancora interessati dalla parte più meridionale di una saccatura di origine artica, che dal nord Europa si è estesa verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che ha favorito la formazione di un'ampia area di bassa pressione, che per le ore centrali è prevista collocarsi con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1005hPa, sulle regioni meridionali, ma che farà sentire i suoi effetti sull'intera Penisola. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un limitato miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico, che porterà ad una progressiva e parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. Sulle restanti zone del Paese permarranno condizioni di tempo maggiormente instabili. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori al Nord, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle restanti regioni peninsulari e sulla Sardegna avremo dati termici in media o leggermente inferiori, sulla Sicilia avremo dati termici inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente in media sulle regioni peninsulari ed inferiori sulle due Isole maggiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 5 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Da metà giornata circa assisteremo ad un limitato miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una progressiva e parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-NordEst e sarà di intensità inizialmente debole, la tendenza sarà verso un graduale rinforzo nel corso della seconda parte della giornata, fino a divenire di intensità moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo sotto costa e poco mosso a largo, da metà giornata circa assisteremo ad un graduale aumento del moto ondoso a largo, fino a che lo stato del mare sarà generalmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo ed al primo mattino.