L'area di bassa pressione che da più giorni ci sta interessando, si muoverà progressivamente verso levante. Al suo seguito la pressione atmosferica tenderà gradualmente ad aumentare, grazie all'arrivo da ponente di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che lascerà comunque spazio a delle infiltrazioni di aria fresca ed instabile. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso al Nord, sulle regioni del versante adriatico, al Sud e sulle due Isole maggiori. Su dette aree geografiche, nel corso della giornata, delle schiarite, localmente anche ampie, si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potrebbero risultare anche consistenti, che potrebbero dar luogo a locali precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio, solo sulle regioni del basso versante adriatico e sul settore settentrionale della Sicilia. Sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico prevarrà una maggiore stabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo poco nuvoloso, un limitato aumento della copertura nuvolosa potrebbe aversi nel corso della serata, tale che il cielo potrebbe presentarsi irregolarmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori al Nord e al Centro, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 6 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, un limitato aumento della copertura nuvolosa potrebbe aversi in serata, tale che il cielo potrebbe presentarsi irregolarmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord (Tramontana) e sarà inizialmente di intensità da debole a moderata, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della giornata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso sotto costa e da mosso a localmente molto mosso a largo, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Le Temperature: sono previste in diminuzione nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.