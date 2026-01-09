Saremo interessati dalla estremità Sud-Orientale di una saccatura di origine artica che dal Nord Atlantico si è estesa verso Sud-Est fino a raggiungere le nostre latitudini. Configurazione barica che ci esporrà ad un'avvezione di aria fresca ed umida di direzione di provenienza dal quarto quadrante della Rosa dei Venti, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi, ai quali potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Situazione che porterà ad avere condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici leggermente inferiori o inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali, sulle regioni centrali avremo dati termici in media e al Sud e sulle due Isole maggiori avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media al Nord e sulla Toscana, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici leggermente inferiori o inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 10 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. Nel corso della mattinata, assisteremo ad un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una contenuta dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Ovest-SudOvest e sarà di intensità di burrasca forza 7-8. Nel corso della notte ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di intensità di burrasca forza 7-8, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della seconda parte della giornata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da agitato a molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte al vento. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi nel corso della serata.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.