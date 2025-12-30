Una vasta area di alta pressione è presente sul Nord Atlantico e si estende seguendo mediamente il senso dei meridiani dalle coste della Groenlandia verso Sud, fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo orientale è presente una profonda ed ampia saccatura di origine artica che dal Mare di Barents si estende verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. La posizione delle citate figure bariche favorirà un'avvezione di aria fredda di origine artico-marittima che interesserà anche la nostra Penisola, dove la pressione atmosferica tenderà gradualmente a diminuire. Configurazione barica che favorirà lo sviluppo di una irregolare copertura nuvolosa che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesserà tutte le nostre regioni. Avremo delle schiarite, che potranno essere anche ampie, che si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che localmente potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine e prealpine, in media o leggermente inferiori sulle restanti aree del Paese. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni settentrionali, su quelle dell'alto e medio versante tirrenico e sulle due Isole maggiori, sulle regioni del medio versante adriatico e al Sud avremo dati termici inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e da mosso a localmente molto mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente inferiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.