Saremo interessati da un nuovo affondo della parte più meridionale di una saccatura di origine artica, che dal nord Europa si estenderà verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che porterà alla formazione di una area di bassa pressione, che per le ore centrali è prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1009hPa, tra il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna. Configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria relativamente mite ed umida in quota, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori al Nord, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, inferiori al Centro e in media o leggermente inferiori al Sud e sulle due Isole maggiori. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente in media sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti orientali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo sotto costa e da poco mosso a localmente mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in contenuta diminuzione nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo ed al primo mattino.