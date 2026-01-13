Saremo interessati dalla estremità orientale di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, presente sulla penisola Iberica. Le regioni meridionali e la Sicilia saranno ancora interessate dal settore nord-occidentale di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. Configurazione barica che ci esporrà ad un'avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza, in quota, dal terzo quadrante della Rosa dei Venti, quello delimitato rispettivamente dai punti cardinali Sud ed Ovest. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso al Nord e sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali e deboli precipitazioni. Sulle restanti aree del Paese prevarrà una maggiore stabilità atmosferica, per cui il cielo si presenterà poco nuvoloso, un parziale aumento della copertura nuvolosa è previsto interessare, nel corso della seconda parte della giornata, le due Isole maggiori. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord e sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico, mentre sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle aree pianeggianti del Nord, al Sud e sulla Sicilia, sulle restanti aree del Paese avremo dati superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali e deboli precipitazioni.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere generalmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori sia nei valori minimi che nei nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.