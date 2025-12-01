Saremo interessati dal transito di una goccia d'aria fredda in quota, al suolo sarà presente un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato, caratterizzato da una blanda circolazione atmosferica a carattere ciclonico. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali, sulle restanti regioni peninsulari avremo dati termici in media o leggermente inferiori, sulle due Isole maggiori avremo dati termici inferiori. Nei valori massimi i dati termici si prevedono in media o leggermente superiori al Nord, generalmente in media sulle restanti regioni peninsulari e sulla Sicilia, inferiori sulla Sardegna.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso della mattina seguirà un contenuto miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà alla graduale cessazione delle precipitazioni e ad una progressiva e parziale dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti orientali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo sotto costa e da poco mosso a localmente mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari nel corso delle ore notturne.