Siamo interessati da un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che però non ci garantisce di avere condizioni di tempo stabile e soleggiato sull'intero territorio nazionale. Ciò è dovuto alla presenza di infiltrazioni di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, che favoriscono la formazione di una irregolare copertura nuvolosa. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, delle schiarite, anche ampie, si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali e deboli precipitazioni. Sulle due Isole maggiori prevarrà una maggiore stabilità atmosferica e il cielo si presenterà poco nuvoloso, nel corso della seconda parte della giornata un parziale aumento della copertura nuvolosa potrà aversi sulla Sicilia, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord e al Centro, mentre sulle al Sud e sulle due Isole maggiori avremo dati termici inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle zone alpine e prealpine, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 12 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali e deboli precipitazioni.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità da debole a localmente moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere generalmente mosso.

Le Temperature: sono previste in generale aumento, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e in media e leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.