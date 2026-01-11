Saremo interessati dal passaggio di una cresta d'onda, rappresentata da un promontorio di alta pressione, che però non ci garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato. Ciò accade perché saremo esposti ad un'avvezione di aria fresca ed umida di direzione di provenienza dal quarto quadrante della Rosa dei Venti, quello delimitato rispettivamente dai punti cardinali Ovest e Nord, in seno alla quale si formeranno e muoveranno dei sistemi nuvolosi. Configurazione barica che porterà ad avere iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali, mentre sulle restanti aree del Paese sarà presente una maggiore stabilità atmosferica per cui il cielo si presenterà poco nuvoloso. Nel corso della mattinata anche sulla Sardegna e sulle regioni centrali assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Condizioni meteorologiche che nel corso della seconda parte della giornata si estenderanno anche alle regioni meridionali e molto più marginalmente sulla Sicilia. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali e deboli precipitazioni, previste interessare le regioni settentrionali e quelle del versante tirrenico. Per quanto le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna, da leggermente inferiori ad inferiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 12 GENNAIO 2026, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, in serata a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Est-NordEst e sarà di intensità da debole con possibili locali rinforzi. Da metà giornata circa ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità debole o localmente moderata.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso, da metà giornata circa assisteremo ad un graduale aumento del moto ondoso, tale da avere generali condizioni di mare mosso.

Le Temperature: sono previste in diminuzione nei valori minimi e in contenuto aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori minimi e in media o leggermente inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.