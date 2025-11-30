Per convenzione internazionale in data odierna ha inizio l'inverno meteorologico, che anticipa di circa tre settimane quello astronomico, che quest'anno avrà inizio, col solstizio di inverno, alle ore 10:21 del 21 dicembre. In merito al tempo che farà, saremo interessati dal transito di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione in quota, al suolo sarà presente un campo di pressione atmosferica alto e livellato caratterizzato da una blanda circolazione atmosferica a carattere ciclonico. Configurazione barica che ci esporrà ad un flusso di correnti in quota relativamente miti ed umide, di direzione di provenienza, mediamente, da SudOvest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord e sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico, sulle restanti aree del Centro e sulla Sardegna avremo dati termici leggermente inferiori, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente in media sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 1 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed isolate precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti orientali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso sotto costa a localmente mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in generale e contenuto aumento, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.