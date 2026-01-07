La saccatura di origine artica e la bassa pressione ad essa associata si muoveranno verso levante. Intanto per quanto riguarda la configurazione barica su scala sinottica Atlantico-Europea, una nuova saccatura di origine artica dal Nord Atlantico si estenderà verso Sud fino a raggiungere le isole Britanniche, dove sul settore meridionale è prevista collocarsi un'area di bassa pressione con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 990hPa. Figure bariche faranno che sentire i loro effetti sulle nostre regioni nei prossimi giorni. Intanto saremo interessati dalla estremità occidentale dell'ampia area di bassa pressione che ci ha interessato nell'ultimo periodo. L'intera configurazione barica descritta, ci esporrà ad un flusso di correnti più miti ed umide, di direzione di provenienza in quota da Nord-Ovest. In seno alle quali si formerà una irregolare copertura nuvolosa, nel corso della giornata avremo delle schiarite anche ampie che si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse. Le descritte condizioni meteorologiche, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari e in media o leggermente inferiori sulle due Isole maggiori. Nei valori massimi avremo dati in media o leggermente inferiori sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni, che solo nel corso della notte potrebbero manifestarsi a carattere nevoso a quote collinari, la quota neve è prevista in rapida ascesa nel corso del prosieguo della giornata.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della giornata. In tarda serata ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in contenuto aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori minimi e leggermente inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo sulle zone collinari.