Nel corso della giornata saremo interessati inizialmente dal veloce transito di un accennato promontorio, che vi ricordo rappresenta un'area di alta pressione, che lascerà poi spazio alla parte orientale di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione. Figura barica che ci esporrà ad un flusso di correnti in quota fresche ed umide di direzione di provenienza, mediamente, da SudOvest. Al suolo sarà presente un campo di pressione atmosferica alto e livellato, ma caratterizzato da un blanda circolazione atmosferica a carattere ciclonico. Situazione che porterà ad avere iniziali condizioni di cielo tempo stabile e soleggiato su buona parte della Penisola, solo al Sud potranno aversi dei locali addensamenti nuvolosi che potrebbero risultare anche consistenti e che potrebbero dar luogo a isolate precipitazioni. Nel corso della mattinata assisteremo ad un avanzate aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali, che nel corso del prosieguo della giornata interesserà, progressivamente, la Sardegna e le regioni centrali. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed occasionali precipitazioni. Al Sud e sulla Sicilia prevarrà una maggiore stabilità atmosferica fino al termine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine, prealpine e sulla Sardegna, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente in media sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, da metà giornata circa assisteremo ad un avanzate aumento della copertura nuvolosa fino a che il cielo si presenterà, progressivamente, nuvoloso o molto nuvoloso nel corso della seconda parte della giornata, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-NordEst e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso sotto costa a localmente mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o ottima.