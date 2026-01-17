Saremo interessati dalla parte orientale di una saccatura di origine artica che dal Nord Atlantico si è estesa verso Sud fino a raggiungere l'entroterra del Nord Africa. Figura barica che ci esporrà ad un'avvezione di aria mite ed umida in quota, di direzione di provenienza da quadranti meridionali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi. Situazione che porterà ad avere condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sulle regioni nord-occidentali e sulla Sardegna, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. Inizialmente sulle restanti aree del Paese il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, nel corso della mattinata assisteremo ad un graduale ed ulteriore aumento della copertura nuvolosa sulle regioni del versante tirrenico, che nel corso del prosieguo della giornata si estenderà anche alle restanti zone del Paese. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse. I fenomeni precipitativi, nel corso della seconda parte della giornata, sono previsti intensificarsi sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulla Calabria, questo potrebbe portare a far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, al Sud e sulle due Isole maggiori, al Centro avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni settentrionali, al Sud e sulle due Isole maggiori, sulle regioni centrali e sulla Campania avremo dati termici superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 18 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della mattinata seguirà un graduale ed ulteriore aumento della copertura nuvolosa fino a che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso fino al termine della giornata, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-NordEst e sarà di intensità da debole a localmente moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.