Siamo interessati dal settore meridionale di una robusta area di alta pressione, centrata con un valore massimo di pressione al suolo di circa 1035hPa sulle isole Britanniche, estesa mediamente secondo il senso dei paralleli dall'oceano Atlantico fino a raggiungere i Paesi dell'Europa centrale. Detta collocazione ci espone ad un debole flusso di correnti fresche e moderatamente instabili, di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali in quota ed orientali al suolo, che vanno ad alimentare una relativa goccia d'aria fredda in quota, presente tra la penisola Iberica ed il Nord Africa. Figura barica che tenderà ad ampliarsi nel corso della giornata, contemporaneamente all'attenuarsi del settore meridionale dell'alta pressione in quota presente sulla nostra Penisola. Configurazione barica che nella sua interezza porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle zone pianeggianti del Nord, a causa della formazione di nubi basse, dovute agli elevati valori di umidità relativa presente nei bassi strati. Sulle zone alpine e prealpine, e sulle regioni centrali, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Al Sud e sulle due isole maggiori sarà presente una irregolare copertura nuvolosa. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed occasionali precipitazioni, previste interessare solo il settore meridionale della Sicilia in serata. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord e in media o leggermente inferiori sulle restanti aree del Paese. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle zone alpine e prealpine, in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Nord, al Centro e sulla Sardegna, in media o leggermente inferiori al Sud e sulla Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 12 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere calmo o quasi calmo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e in media o leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.