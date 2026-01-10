L'area di bassa pressione che ci ha interessato in questi ultimi giorni si muoverà verso levante, al suo seguito la pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente ad aumentare, grazie all'arrivo da ponente di un promontorio di alta pressione. Configurazione barica che porterà ad avere iniziali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato sulle regioni del versante adriatico, al Sud, sulla Sicilia e più marginalmente sulla Sardegna. Sarà presente una irregolare copertura nuvolosa, che a tratti potrà risultare anche compatta, con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso della giornata seguirà un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà alla cessazione delle precipitazioni e ad una progressiva dissipazione della copertura nuvolosa. Sulle restanti aree del Paese sarà presente da inizio giornata una maggiore stabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici da leggermente inferiori ad inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media sulle zone pianeggianti del Nord e sulla Toscana, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici da leggermente inferiori ad inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 11 GENNAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della notte seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche che porterà ad una avanzate dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fino al termine della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-NordEst e sarà di intensità inizialmente debole, la tendenza sarà verso una graduale e temporanea intensificazione nel corso delle ore centrali e pomeridiane, tale da divenire di intensità moderata con possibili locali rinforzi. In serata tenderà gradualmente ad attenuarsi.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e mosso o localmente molto mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione piu apprezzabile nei valori minimi, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori minimi e in media o leggermente inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.