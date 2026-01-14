CAPRAROLA - Domenica 18 gennaio è fissato l'appuntamento con una novità entusiasmante: il primo palio di sant'Antonio Abate. In occasione dei festeggiamenti per il santo, infatti, la Classe 86 ha organizzato una giornata dedicata a tradizione, convivialità e divertimento. Al palio non sono presenti cavalli veri, ma un cavallo finto spinto dai componenti delle squadre partecipanti, mentre il fantino deve colpire la stella con la propria lancia. La gara inizia dalle ore 15 in via Filippo Nicolai. È possibile iscriversi al palio entro il 16 gennaio, formando una squadra di almeno cinque persone. Dalle ore 13 è organizzato inoltre un pranzo sociale con penne all'amatriciana, salsicce e cicoria, struffoli, acqua e vino al costo di 20 euro. In caso di pioggia il pranzo si terrà all'interno della tensostruttura presso il Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese.

