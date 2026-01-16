CIVITAVECCHIA – Un appuntamento che unisce arte, impegno civile e solidarietà. Questa sera, alle 20.30, la Sala Morricone della Cittadella della Musica ospita “Opinioni di un Clown – Notturno Ribelle”, produzione teatrale di Blue In The Face, con ingresso libero e possibilità di contribuire liberamente a sostegno delle attività della Caritas Diocesana.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Enrico Maria Falconi, è un intenso esempio di teatro civile contemporaneo che intreccia narrazione, musica, canto e danza dal vivo. Al centro della scena la figura del Clown, metafora potente dell’individuo che osserva il mondo, lo attraversa e ne mette in discussione contraddizioni e ingiustizie. Un personaggio fragile solo in apparenza, che diventa voce di chi è escluso, deriso, marginalizzato.

Attraverso parole e movimento scenico, Opinioni di un Clown affronta temi profondamente attuali, soprattutto per il pubblico giovane: il coraggio di credere in sé stessi, il diritto all’unicità, la libertà di pensiero, il valore dell’ascolto e il rifiuto di ogni forma di sopraffazione. La diversità, qui, non è limite ma risorsa, la fragilità si trasforma in forza.

In scena, insieme a Falconi, Tiziano Leonardi al pianoforte, storico musicista de I Cugini di Campagna, Chiara Di Zopito alla voce, i giovani interpreti Adriano Aradis e Bianca Curci, con la partecipazione speciale della danzatrice Elisabetta Senni.

Una serata intensa, resa possibile anche grazie e soprattutto al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

