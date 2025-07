Ha preso il via nel cortile di palazzo Doria Pamphilj la rassegna culturale “Notti di mezza estate” – organizzata dalla Regione Lazio e da Lazio Crea - con una serata di apertura intensa e partecipata, dedicata alla memoria del giudice Paolo Borsellino, alla vigilia del 33esimo anniversario della strage di via D’Amelio.

Il primo appuntamento, dal titolo “Legalità e lotta alla mafia”, ha registrato una forte presenza di pubblico e autorità, tra cui il questore Luigi Silipo e il vice Fabio Zampaglione, il comandante della stazione dei carabinieri di San Martino al Cimino, Mirko Pandolfini, il deputato Mauro Rotelli, i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, e la consigliera comunale Laura Allegrini. L’incontro è stato moderato dal dottor Pietro Venturini e ha visto l’intervento di Carlo Maria Scipio, presidente del Comitato 19 Luglio Viterbo.

«Per non lasciare che il tempo sbiadisca la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per i valori di giustizia e libertà, abbiamo il dovere di ricordare uomini come Falcone e Borsellino – ha detto Scipio -. Le uniche armi efficaci contro la criminalità organizzata sono la partecipazione della comunità e l’educazione dei più giovani alla legalità». Un momento carico di emozione e consapevolezza, arricchito dalla proiezione di un video-messaggio della deputata Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, che ha ribadito l’importanza del ricordo come impegno civile.

A seguire, la proiezione del film “Lasciati andare”, alla presenza del regista Francesco Amato, ha concluso la serata con un tocco di cinema d’autore.

“Notti di mezza estate” prosegue questa sera con “Le Naiadi – Sorgenti barocche”, un raffinato concerto che ha visto protagonisti Serena Seghettini alla viola da gamba e i violini di Elisa Ciavola e Giulia Capecchi. Il secondo weekend della manifestazione culturale inizierà venerdì 1° agosto con il film “Ghiaccio” e l’incontro con il regista Alessio De Leonardis; sabato 2 agosto sarà invece la volta di “Boomerario”, spettacolo a cura dello scrittore Massimo Roscia, in collaborazione con Reazione Sonora e Acrobazie Letterarie.

