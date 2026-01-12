VETRALLA - Vuoi diventare il protagonista della tua storia? A Vetralla c’è “Il salotto di Semia – arte e gioco”, uno spazio creativo pensato per bambini e adulti.

È stato inaugurato a Vetralla, in via Roma, 4 il progetto culturale ideato da Semia Arfoui, creatrice di storie e libri personalizzati da colorare, per dare forma al suo sogno di rendere la creatività uno strumento di espressione accessibile a tutti. Il cuore del progetto sono proprio le storie personalizzate: racconti pensati su misura, in cui chi legge, bambino o adulto, diventa protagonista. Accanto a questa attività, lo spazio ospita laboratori creativi aperti a tutte le età, dove il colore, la scrittura e il disegno diventano linguaggi condivisi.

All’inaugurazione erano presenti anche il segretario Cna Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, e Luca Fanelli dell’area sviluppo impresa. «Un ambiente sicuro, accogliente e stimolante»: così Semia descrive il suo salotto creativo. Durante gli incontri si sperimentano il colore e la narrazione, nascono favole a partire dalle idee dei partecipanti e si costruiscono mondi immaginari che parlano di emozioni, sogni e vissuti personali.

Non mancano workshop per tutte le età ispirati al mondo dell’artigianato, curati da artigiani del territorio. Alla base del progetto, è forte il desiderio di avvicinare i più piccoli alla conoscenza dei mestieri artigiani, riscoprendo insieme a loro il valore della manualità, della pazienza e del saper fare. Un’intuizione che si inserisce in un contesto territoriale vivo e ricco di tradizioni come quello di Vetralla e che mira anche a stimolare la nascita di talenti, sogni e sorrisi. Molti dei racconti che animano le attività del salotto sono già presenti nei libri di Semia, ispirati a storie vere e a personaggi reali, facilmente riconoscibili e imitabili dai bambini. Il progetto guarda anche oltre lo spazio fisico: dal Salotto di Semia prenderà il via un podcast che darà voce ai bambini e alle loro storie e che sarà disponibile su YouTube. Un’iniziativa che affonda le sue radici in un percorso strutturato di accompagnamento all’impresa, grazie al supporto della Cna, che ha affiancato l’imprenditrice nell’avvio dell’attività. «Con la Cna mi sono trovata benissimo – racconta Semia – mi hanno seguita passo dopo passo, rispondendo sempre con pazienza a ogni mio dubbio e aiutandomi in tutte le fasi del percorso. Per me è stato un sostegno fondamentale».

