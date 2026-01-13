Il Festival Medioera lancia la sua 18ª edizione con un evento di apertura dedicato alla riflessione critica sui processi di trasformazione digitale e sul loro impatto sulla società contemporanea. Giovedì 22 gennaio, alle 17, lo Spazio Attivo Lazio Innova a Viterbo, in via Faul, ospita si terrà la presentazione del libro "Qualcosa è andato storto", di Riccardo Luna, edito da Solferino, al momento in cima alle classifiche dei libri più venduti in Italia. L'evento vuole porre al centro del dibattito pubblico il rapporto tra innovazione tecnologica, social network, intelligenza artificiale e democrazia. Il libro di Luna infatti propone un'analisi puntuale e documentata di come le promesse originarie della rete – partecipazione, apertura, progresso – abbiano lasciato spazio a dinamiche più complesse e problematiche, che interrogano direttamente il futuro delle comunità e delle istituzioni.

L'incontro sarà introdotto da Mauro Rotelli, mentre la presentazione e il dialogo con l'autore saranno affidati a Filippo Rossi. Il confronto offrirà l'occasione per approfondire i temi affrontati nel libro e per avviare una riflessione più ampia sulle responsabilità culturali, politiche e sociali legate allo sviluppo tecnologico.

Con questo evento inaugurale, Medioera conferma il proprio ruolo di spazio di analisi e confronto sui grandi temi del presente, ribadendo la volontà di non limitarsi a raccontare l'innovazione, ma di interpretarla criticamente, mettendone in luce opportunità, rischi e implicazioni.

L'ingresso è libero.

