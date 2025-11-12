CAPODIMONTE - Taglio del nastro al Bar del Porto per la prima postazione del progetto BookCrossing, un’iniziativa di promozione della lettura nata all’interno del progetto culturale Mamo Capodimonte, ideato e curato da Massimiliano Capo in collaborazione con l’associazione La Festa delle Medie e con la libreria Straffi.

La postazione rappresenta uno spazio libero dove i libri cambiano mani e raccontano nuove storie. Il funzionamento è semplice: prendi un libro, leggilo, poi riportalo o lasciane uno tuo. Nessun prestito, nessun vincolo: solo condivisione e amore per la lettura.

«Questa iniziativa rappresenta un modo semplice e immediato per far crescere la cultura e il senso di comunità a Capodimonte – ha dichiarato il sindaco Mario Fanelli – Ogni libro che passa di mano in mano è un piccolo dono per la città e per chi ama leggere. Invito tutti a partecipare e a lasciarsi sorprendere dalle storie che i libri hanno da raccontare».

Il progetto, realizzato in collaborazione con La Festa delle Medie e con il sostegno della Libreria Strafile di Viterbo, è solo il primo passo di un percorso più ampio: dopo Capodimonte, il BookCrossing targato Mamo arriverà anche a Grotte di Castro e in alcuni comuni dell’Umbria, creando una rete diffusa di condivisione e scambio culturale.

