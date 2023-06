CERVETERI - Una mostra d’arte dedicata alla Terra, al nostro pianeta, considerato sia dal punto di vista della bellezza sia dai rischi che corre sul piano ambientale ed ecologico.

È questo il tema dell’evento artistico e culturale in programma per sabato 24 e domenica 25 giugno in sala Ruspoli.

Su questo doppio binario 27 artisti si sono cimentati con le loro oltre 60 opere realizzate con tecniche e stili espressivi diversi ma animati dalla stessa sensibilità creativa interpretando sentimenti, emozioni e timori di tutti.

La mostra, curata dal delegato all’arte del Comune di Cerveteri architetto Roberto Cortignani insieme all’architetta e nota pittrice Anna Tonelli, sarà arricchita da concerti di musica classica affidati ai valenti musicisti Emanuela Chiodi, Eros Mele e Paolo Giannini e da una performance di giovani jazzisti guidati dal maestro Nicola Buffa.

L’inaugurazione è prevista sabato 24 giugno alle 16,30 da parte del sindaco etrusco, Elena Gubetti e del vice sindaco e assessore alle Politiche culturali, Federica Battafarano.

Introdurrà l’attore Marco Valeri con l’interpretazione di uno straordinario testo di Giacomo Leopardi su un immaginario dialogo tra la Terra e la Luna.

