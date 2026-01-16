LADISPOLI - Torna in biblioteca l’appuntamento con Nati per Leggere.

Il gruppo volontari tornerà con le letture per i bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie a partire da lunedì 19 gennaio.

Questa volta la biblioteca ospiterà il gruppo 0-3 anni in Sala Ragazzi e il gruppo 4-6 anni in Sala Conferenze.

«Vi ricordiamo - dicono i volontari - che Nati per leggere Nati per leggere è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali. È un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all'ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!». Entrambi gli incontri sono a partecipazione gratuita ma, essendo i posti limitati, è necessaria la prenotazione ai contatti della biblioteca.

