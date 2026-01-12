CIVITAVECCHIA – Giovedì 15 gennaio, alle ore 17:30, presso la biblioteca comunale di piazza Calamatta, si terrà la presentazione del romanzo “Il legame covalente” di Massimiliano Smeriglio, assessore alla cultura di Roma, recentemente pubblicato per Mondadori.

L’incontro nasce da un dialogo che affonda le sue radici nella pratica quotidiana dello stare nei territori, nei margini e nelle istituzioni locali, dove la cultura non è un ornamento ma una necessità politica e civile. Un confronto mai accomodante, fondato sull’idea della cultura come bene comune, dell’educazione come atto radicale e delle istituzioni come spazi attraversabili e vivi.

“Il legame covalente” è un romanzo che esplora i legami che tengono insieme senza possedere, le fratture intime e collettive, le periferie interiori ed esistenziali. Attraverso la storia di un professore di chimica e di Marcella, tecnica di laboratorio e sua compagna di vita, il libro racconta una relazione coniugale intensa e discreta, costruita su gesti minimi, rituali quotidiani, equilibri condivisi.

L’irruzione della malattia – una forma aggressiva di leucemia che conduce alla morte di Marcella – rompe brutalmente questo equilibrio. La figlia Beatrice, trasferitasi in Francia e già in conflitto con la famiglia, si allontana ulteriormente. Il protagonista, rimasto solo, sprofonda in una depressione profonda, fino a quando una scoperta inattesa apre uno scenario nuovo, ponendo una domanda radicale: è possibile ritrovare un orientamento quando tutti i punti cardinali del proprio mondo sembrano saltati? Nel romanzo, Smeriglio accompagna il lettore nella mente ferita del protagonista senza moralismi, mostrando come, anche nella perdita e nel rancore, possa esistere la possibilità di una nuova luce, altrove, in un altro legame.

All’iniziativa prenderanno parte, insieme all’autore, Valentina Di Gennaro, consigliera comunale, e Simone Pazzaglia.