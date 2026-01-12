Casa Viterbo: ogni settimana tanti eventi con numeri già da record. Ieri mattina, presso la struttura di via Signorelli 12 in piazza San Faustino, inaugurata il 9 novembre 2025, sono state presentate le attività per il 2026 che spazieranno, con cadenza giornaliera ogni settimana, dal cinema alla meditazione, dalla cucina alla scrittura creativa. In tutto 10 laboratori per 252 iscritti con eventi del tutto gratuiti. Tra i docenti di Casa Viterbo, curato dalla responsabile Maria Teresa Gentile, ci saranno Piermaria Cecchini (noto attore e regista viterbese), Alessandro Maurizi (direttore di Ombre Festival e scrittore) e Simona Tartaglia (casting director). La settimana di Casa Viterbo sarà attiva dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Il lunedì alle 16 ci sarà la meditazione e il mindfullness con Antonella Labate, quindi, alle 18, la recitazione cinematografica con Simona Tartaglia. Il martedì si parte alle 15con Mauro Brama che gestirà il laboratorio di chitarra e, alle 16, lo yoga con l’esperta Bachan. Alle 17.30 corso di musica. Mercoledì si comincia alle 17 con la ginnastica posturale a cura di Barbara Matteucci e, alle 18.30, laboratorio teatrale con Piermaria Cecchini. Giovedì attenzione agli amanti della cucina con il laboratorio di show cooking di Eugenio Moschiano alle 18 e, alle 20.30, corso di scrittura creativa con Alessandro Maurizi. Il venerdì alle 18 ci sarà il laboratorio di pirografia di Maria Teresa Gentile. «Questo spazio è stato voluto a San Faustino per motivi ovvi che riguardano il recupero della vivibilità. Presentiamo 10 progetti tra seminari e incontri che saranno a disposizione di tutti i viterbesi. Tutti gli eventi sono gratuiti su prenotazione online e, con la primavera, saranno a disposizione anche gli spazi esterni». Piermaria Cecchini curerà il laboratorio teatrale: «Mi ha subito colpito questo posto – ha detto Cecchini – mi sono risentito a Viterbo dopo tanti anni. Dobbiamo staccare i viterbesi da casa e dalle tecnologie e fargli scoprire più percorsi, ognuno per i gusti di ciascuno. Il mio spazio si chiama ‘Il viaggio dell’attore’ e racconterà la mia carriera artistica». Alessandro Maurizi ha parlato del suo spazio che sarà «un laboratorio di scrittura creativa, vogliamo imparare a tanti a scrivere un romanzo, una storia o un racconto. Non sarò solo ma avrò vicino a me tanti altri professionisti. Con Piermaria Cecchini abbiamo organizzato uno spettacolo che, poi, sarà presentato a Ombre Festival». Nel complesso, gli organizzatori hanno voluto rimarcare l’importanza dell’arte e della creatività progettuale come risposta al degrado e alla richiesta di sicurezza che, nel quartiere San Faustino, negli ultimi anni è stata particolarmente sentita dai residenti. Casa Viterbo è l’esempio, per gli organizzatori, di come la sinergia tra vari attori del territorio in nome della cultura, possa anche essere una risposta forte per riqualificare il quartiere e la città