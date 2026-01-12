CIVITAVECCHIA – Un ritorno alle origini che ha il sapore dell’evento raro e prezioso. Mercoledì 14 gennaio, alle ore 18.30, al Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia, va in scena un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro e la cultura contemporanea. Spazioliberoblog, Blue in the Face e la Compagnia di Serena presentano “Alchimie teatrali, insegnare a se stessi ciò che non si conosce”, incontro con Alessandro Serra, tra i registi teatrali italiani più acclamati a livello internazionale. Ingresso libero.

Civitavecchia non è solo una tappa del suo percorso, ma il luogo in cui tutto è iniziato. Nei primi anni Duemila, negli spazi suggestivi dell’ex Infermeria presidiaria, Serra muoveva i primi passi di una ricerca scenica che già allora lasciava intravedere una visione originale e radicale del teatro. Da lì, un cammino artistico che lo ha portato sui palcoscenici di Europa, Asia e Sud America, tra riletture sorprendenti dei classici – da Shakespeare a Beckett, da Čechov a Sofocle – e opere di forte impronta autoriale.

Premiato con l’Ubu nel 2017 per Macbettu, celebre rivisitazione in lingua sarda del Macbeth, Serra è noto per l’uso “magico” delle luci, l’essenzialità delle scenografie, la cura minuziosa del gesto e della parola, fino alle audaci sperimentazioni linguistiche come nel recente Tragùdia. L’incontro del 14 gennaio sarà un’occasione unica per ascoltare il suo racconto, tra pensiero e scena, e per riannodare il filo tra la città e uno dei suoi talenti più luminosi. Un appuntamento imperdibile.