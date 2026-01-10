Se l’Epifania tutte le feste si porta via, a Viterbo il periodo delle festività natalizie si è protratto di quasi una settimana. Causa il maltempo che ha imperversato lunedì e martedì, le iniziative dedicate alla Befana sono state posticipate a questo fine settimana. Oggi il primo dei due appuntamenti che vedono protagonista la “vecchina dalle scarpe rotte”: la sfilata in centro città della Calza della befana più lunga del mondo con i suoi 52 metri di lunghezza. Nonostante la temperatura rigida, ali di folla eterogenea - in prevalenza gruppi di famiglie con nidiate di bambini, ma non solo - ha atteso pazientemente il passaggio del manufatto. L’iniziativa, organizzata dal centro sociale Pilastro, è giunta alla 24esima edizione e, negli anni, ha visto crescere la collaborazione e il sostegno da parte del Comune e delle realtà associative e di volontariato locali. Il transito della Calza, trasportata su un serpentone formato da una quindicina di Fiat 500 storiche del Tuscia club Viterbo e sorretta ai lati dalle scope delle befane, è stato preceduto da musici, sbandieratori, majorettes e dalla banda Musichiamo che ha eseguito per la prima volta l’inno, inedito, dedicato all’evento. La sosta in piazza del Comune, con le befane che hanno dispensato senza sosta caramelle e lecca lecca, è stata accolta con particolare giubilo da parte dei molti bambini assiepati. Oltre un centinaio le befane schierate, a cui se ne sono aggiunte diverse ‘eccellenti’ tra cui la sindaca Chiara Frontini, l’assessore Katia Scardozzi e la consigliera dem Alessandra Troncarelli. Degni di menzione anche i partecipanti maschili alla sfilata, mascherati da spazzacamino. A chiudere il festoso corteo altre Cinquecento e le mitiche Harley Davidson del Viterbo Chapter #9906.

La sfilata, partita da piazza San Sisto, dopo essere transitata in piazza del Comune ha proseguito verso il Sacrario per poi affrontare la salita di via Cairoli e continuare verso il centro sociale Pilastro, punto di arrivo della manifestazione. La tradizionale iniziativa coniuga folklore e solidarietà. Il ricavato dalla vendita delle calzette, infatti, sarà devoluto quest’anno all’associazione Ads Sorrisi che nuotano.

E domani pomeriggio il secondo degli appuntamenti dedicati, con la discesa della Befana dei vigili del fuoco in piazza della Rocca.