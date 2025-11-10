Non si sblocca la classifica degli Snipers TECNOALT nel campionato nazionale di serie A. In quel di Forlì la sesta giornata si conclude con un passivo di 4-0 (2-0 il primo tempo) al termine di una gara in cui i civitavecchiesi hanno tutt'altro che demeritato ma in cui hanno pagato la poca concretezza sotto porta e nelle situazioni di superiorità numerica.

I TECNOALT infatti partono bene e per larga parte del primo tempo hanno in mano il pallino del gioco ma non riescono a sfondare, complice anche un'ottima prova del portiere avversario, mentre gli avversari sono più cinici e si portano in vantaggio. Nella ripresa più volte gli Snipers sembrano sul punto di riaprire la gara ma la porta è stregata e nel finale, con i TECNOALT tutti protesi in avanti, trovano le reti che chiudono l'incontro.

«Usciamo dalla sesta partita con l’amaro in bocca - afferma il capitano, Gianmarco Novelli - sapevamo che il Forlì, soprattutto in casa loro, sarebbe stata una squadra difficile da battere: pochi errori nella gestione del disco, impeccabile il loro portiere che non a caso è in nazionale da anni. Noi abbiamo avuto qualche disattenzione che ha portato la squadra di casa in vantaggio. L’atteggiamento propositivo della squadra si vede, continuiamo a lavorare sicuri che il risultato arriverà».

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Alessandro De Fazi, Michelangelo Tranquilli, Elia Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.

