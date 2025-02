Terza vittoria e primo posto confermato per la Nautilus, che non subisce la febbre PalaGalli e va a vincere anche contro il Tolentino, davanti al caloroso pubblico dello Stadio del Nuoto. Il gruppo di Daniele Lisi ha regolato le marchigiane con un vistoso 11-5. Così come accaduto nelle prime due uscite, la partenza convinta e decisa delle civitavecchiesi ha avuto un ruolo per nulla marginale, come dimostra il 5-0 con cui si è concluso il primo tempo. Successivamente la squadra capitanata da Venere Tortora ha saputo temporeggiare e non disperdere energie inutili, ma un fugace rilassamento ha consentito alle ospiti di riportarsi a -3. La Nautilus torna a giocare al meglio negli ultimi otto minuti, non lasciando più margine di manovra alle ospiti. Bell'impatto sulla partita di Ignaccolo, che ha parato due rigori. Doppiette per Bianchi, Scifoni, Di Basilio e Avdic. Le civitavecchiesi rimangono al comando della classifica.

«Anche questa volta era fondamentale la conquista dei tre punti e le ragazze hanno fatto il loro dovere - dichiarano dalla Nautilus - rispettando in pieno quanto richiesto da mister Lisi. La vittoria di oggi vista la concomitanza della sconfitta di Bologna a Napoli, campo e squadra sicuramente non facili, ci proietta meritatamente in testa alla classifica, ma dobbiamo restare sereni e tranquilli, affrontando partita dopo partita ben consapevoli che il cammino ancora è molto lungo. Certo queste vittorie e la leadership del campionato ci danno morale, autostima e quella Forza in più che domenica dopo domenica dobbiamo mettere in campo. Ora testa alla prossima domenica dove scenderemo in campo a Volturno, partita sicuramente impegnativa che ci darà ancora una volta la misura del valore della squadra».

