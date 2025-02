Il Civitavecchia inciampa nel campionato di Eccellenza. Alle “Muracciole” di Aranova i nerazzurri hanno perso per 1-0 contro i padroni di casa. Decisivo il gol a 5 minuti dalla fine dell’ex Marino. Quindi torna alla sconfitta la squadra di Massimo Castagnari che, dalla sua, ha tanto rammarico per una gara che poteva essere sicuramente indirizzata in una maniera diversa da quella che si è rivelata reale al triplice fischio finale dell’arbitro. Con Romagnoli squalificato, spazio tra i pali per Calisse. Per il resto confermata la formazione delle ultime settimane, a parte Cesaroni sull’esterno d’attacco, che prende il posto di Rei, il quale, invece, parte dalla panchina. Inizio di partita equilibrato tra le due squadre che si studiano e provano a creare occasioni senza grandi pericoli, la prima chance è per l’Aranova con Lo Duca che spara alto da fuori area al 18’ di gioco, rispondono i nerazzurri con Pompei imbucato da Laurenti sul limite dell’area piccola calcia, ma Pucci respinge e mantiene inviolata la porta della formazione di Vigna. Il Civitavecchia sfiora il vantaggio con uno-due tra Cesaroni e Vittorini con cui il numero 7 arriva alla conclusione che però esce a lato; questa sarà l’ultimo highlight del primo tempo, che termina sullo 0-0. Comincia la seconda parte di gara e subito i nerazzurri si rifanno pericolosi con un buon destro di Cruz che esce di poco. Secondo tempo che scivola via scarico di emozioni, con un lampo Pompei dalla sinistra mette in mezzo un buon pallone per il subentrato Di Vico ma ancora Pucci devia in angolo. Il risultato tutto d’un tratto si sblocca a 5 minuti dalla fine, buona cavalcata di Germoni sulla sinistra, che vince 2 contrasti, entra in area e serve Marino, ex della gara, che dalla trequarti calcia e sfruttando una deviazione fortuita, realizza l’1-0 per i padroni di casa. Nei minuti di recupero i ragazzi di mister Castagnari tentano il forcing finale e su un cross di Vittorini, Funari al volo col mancino calcia di poco alto e lì si sprecano i sogni per tornare a casa almeno con un punto dal campo avversario, ma i nerazzurri escono sconfitti dalla sfida con l’Aranova. È una sconfitta che fa scivolare in classifica la squadra di Massimo Castagnari, che ora è a -7 dal Valmontone a -4 dalla W3 Maccarese. Nulla di compromesso, ma è chiaro che con una squadra, come quella di Guglielmo Stendardo, che ha cambiato completamente pelle con la novità in panchina, è difficile stare a contatto, anche perché il divario si è ampiamente modificato a favore dei giallorossi.

L’ANALISI DEL TECNICO CASTAGNARI. «Il primo tempo è stato molto equilibrato - afferma mister Massimo Castagnari - abbiamo fatto bene sia noi che loro, con le difese che hanno preso il dominio sugli attacchi. Nel secondo tempo, però, meritavamo qualcosa di più noi. Abbiamo avuto 4-5 occasioni per passare in vantaggio, ma è chiaro che se non le sfrutti alla fine ti esponi ad una sconfitta, che comunque non meritavamo. Per il secondo tempo visto, ci sta stretto il pareggio, sappiamo che il calcio dice questo. Tornare a casa senza punti fa veramente male. Sappiamo che ogni partita ha delle insidie ed infatti l’avevamo preparata bene. Ci teniamo la prestazione e ci dobbiamo preparare per le prossime, anche approfittando che in tre delle prossime quattro partite giocheremo in casa». Il rammarico per il risultato negativo giunge anche dalla dirigenza nerazzurra.

IL COMMENTO DEL DIRETTORE SPORTIVO ANGELOCORE. «Per larghi tratti abbiamo giocato solo noi - spiega il direttore sportivo Marco Angelocore - loro praticamente non hanno mai tirato in porta. Abbiamo sbagliato tre clamorose palle gol, come sta succedendo spesso, siamo stati tatticamente perfetti. In una situazione sporca un giocatore dell’Aranova ha vinto tre rimpalli, ha messo la palla in mezzo e il tiro di Marino ha colpito uno stinco di un giocatore e la sfera si è infilata in porta. Non possiamo rimproverarci niente per la sconfitta. Noi sbagliamo tanto, ma è anche vero che non è possibile che gli avversari appena hanno un’occasione da rete la sfruttano e ci segnano».

LA FORMAZIONE (4-3-3): Calisse, Funari, Bianchi, Pica (86’ Rossetti), Pompei, Luciani (69’ Canestrelli), Gagliardi, Laurenti (90+4’ Cerroni), Cesaroni (63’ Rei), Vittorini M. , Cruz ( 80’ Di Vico). A disposizione: Coticoni, Proietti, Serpente, Cataldi. Allenatore: Castagnari.

