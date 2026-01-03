L’esordio in panchina di Roberto Macaluso sarà in concomitanza con la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza e la prima uscita nel 2026 per il Civitavecchia Calcio, in una gara che in altri tempi sarebbe stata considerata di routine, ma che, invece, ha assunto un’importanza notevole. Domani alle 11.15 i nerazzurri saranno di scena sul campo dell’Aurelio fanalino di coda. Ma non c’è da fidarsi particolarmente: i romani hanno chiuso il 2025 con il primo successo stagionale, ottenuto sul campo del Salaria, che, tra l’altro, sarà l’avversario di Funari e compagni nel turno infrasettimanale di mercoledì prossimo.

Ovviamente ci vorrà del tempo per plasmare il calcio di Macaluso verso la squadra, anche se il tempo non è allenato dell’ex Tolfa e Santa Marinella, poiché c’è un campionato che corre e che non lascia ozio al Civitavecchia, chiamato al riscatto dopo tre sconfitte consecutive, che sono costate care a Massimo Castagnari.

Sicuramente sappiamo che Macaluso è un tecnico che ha l’intenzione di dare una scossa al gruppo e di metterci dentro le sue idee per garantire la risalita che la piazza e la società si attendono dopo un momento non proprio felicissimo. Non parliamo certo di un periodo già decisivo per le sorti della Vecchia, ma quest’anno, pur essendoci stata l’istituzione dei playoff di girone prima di quelli nazionali, è fondamentale anche arrivare con una posizione migliore rispetto ad una peggiore, certamente chi concluderà secondo avrà molti più vantaggi nei confronti di chi chiuderà quarto.

E il nuovo tecnico dovrà fare i conti con una brutta notizia, quella del lunghissimo stop per il centrocampista Gianmarco Pane, infortunatosi a Viterbo. Infatti il ragazzo ha riportato la rottura del legamento collaterale del ginocchio ed è stato operato dal dottor Andrea Fabbri a villa Mafalda a Roma. Sarebbe una grande notizia vederlo in campo in questa stagione, ma le possibilità non sono certo alte. Un problema non da poco, anche perché si riducono le scelte per il classe 2008 da schierare nella casella under. Da valutare anche lo stato di forma di Gagliardini e Fatarella, anche loro “capitolati” al Rocchi, oppure De Rosa, ai box da diverso tempo, il quale sembra in procinto di tornare a far parte dell’effettivo.

Avremmo voluto sentire le impressioni di mister Macaluso su questo suo ritorno al Civitavecchia Calcio e magari conoscere le situazioni di formazione in vista di questo impegno, ma i tentativi di metterci in contatto con lui non sono andati a buon fine.

Aurelio-Civitavecchia sarà arbitrata da Jacopo Bertini della sezione di Rieti. Assistenti Riccardo Poggetti e Simone Nocente, entrambi di Roma 1.

