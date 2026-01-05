Poker e allungo per il Quartiere Campo dell’Oro, che al Vittorio Tamagnini supera con un netto 4-0 la Castrense, fanalino di coda del girone. I gialloverdi di Nello Savino mettono subito le cose in chiaro già nel primo tempo, sbloccando la gara con Rasi e allungando grazie alle reti di Vaitovich e Schiavo, quest’ultimo servito proprio da Vaitovich. Nella ripresa è Nobile a chiudere definitivamente i conti. Un successo fondamentale anche in chiave classifica: il pareggio della Vetralla consente al QCO di allungare in vetta e rilanciare le ambizioni di fuga dopo lo stop prima di Natale. Vittoria dedicata dall’ambiente gialloverde all’ex direttore generale Pino Antonucci e alla moglie Annarita.

Sorride anche il DLF, che al Gagliardini si aggiudica lo scontro salvezza contro il Tarkna per 3-1. Dopo un avvio equilibrato, con Bastianelli che colpisce un palo e Rocchetti decisivo su punizione, sono gli ospiti a passare alla mezz’ora con Elisei sfruttando un errore difensivo. La reazione dei biancoverdi è però immediata e porta al pareggio di Bastianelli prima dell’intervallo. Nella ripresa Barzellotti firma il sorpasso su rigore, mentre nel finale il classe 2006 Brancaccio, di testa, chiude i giochi regalando tre punti pesantissimi che allontanano il Trifoglio dalla zona playout.

Pareggio di carattere per la CSL Soccer, che impatta 1-1 al Gagliardini contro il Grotte Santo Stefano, terza forza del campionato. I ragazzi di Tommaso Valente, nonostante le numerose assenze, tengono testa a un avversario di alta classifica in una gara povera di occasioni. Dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa gli ospiti passano su un rigore molto discusso, ma la CSL reagisce con orgoglio e trova il pari grazie a Capretti, bravo a superare il portiere e firmare l’1-1 definitivo. Un punto che premia spirito e determinazione in vista della trasferta di Viterbo.

Per Kaysra–Evergreen, invece, spazio a parte: il derby comprensoriale sarà raccontato con un articolo dedicato.

