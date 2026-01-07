Un riconoscimento che dà lustro a livello nazionale a quanto fatto nel corso del tempo. Nunzia Dercenno, atleta in forza all’As Gin, è stata premiata al PalaMangano di Scafati durante l’intervallo della gara di serie A2 di basket tra i padroni di casa e Bergamo. Un momento speciale, carico di significato, per celebrare una stagione straordinaria della giovane ginnasta, originaria proprio di Scafati, che ha così ricevuto l’abbraccio e l’applauso della sua città.

Dercenno, che fa parte dell’As Gin grazie agli ottimi rapporti di collaborazione con la Ginnastica Salerno, è stata tra le grandi protagoniste degli Italiani che si sono svolti prima delle festività di fine anno a Padova, dove ha conquistato risultati di assoluto prestigio nella categoria Senior 2: campionessa italiana al corpo libero, oro alle parallele asimmetriche e medaglia d’argento alla trave, risultati che hanno reso davvero felice lo staff tecnico composto da Camilla Ugolini e Marco Massara, oltre naturalmente al neo presidente Fabio Corti. Un bottino che certifica il talento dell’atleta campana e la qualità del lavoro tecnico svolto all’interno della società rossoblù.

La premiazione ha avuto un valore ancora più profondo proprio per il legame con la città. «Un onore immenso ricevere questo riconoscimento dal Sindaco, dal Comune e dalla Scafati Basket. Un’emozione che porterò con me», ha dichiarato Dercenno sui propri profili social, visibilmente emozionata davanti al pubblico del PalaMangano.

Un attestato di stima che valorizza anche l’As Gin, realtà sempre che continua ad essere sempre apprezzata nel tempo a livello nazionale. Non è la prima volta, infatti, che il sodalizio di via delle Sterlizie riceve riconoscimenti in contesti di primo piano: lo scorso anno fu Manila Esposito a essere celebrata dalla Pallacanestro Brescia, una delle società maggiormente in vista del basket italiano negli ultimi anni, dietro solamente Olimpia Milano e Virtus Bologna, dopo le due medaglie conquistate alle Olimpiadi di Parigi.

