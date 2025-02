Finalmente. Fiocca quello che tutto il mondo Civitavecchia Rugby Centumcellae aspettava ormai da tempo: arriva infatti la prima vittoria del 2025 per i biancorossi di Civitavecchia che col Villa Pamphili centrano l’intera posta in palio e lo fanno su un campo amico come il Moretti della Marta. Alla fine lo stesso punteggio narra e manifesta una vittoria schiacciante: già nel primo tempo dominavano contro i biancoverdi con una squadra attenta e concentrata, motivazioni al massimo per la sfida. Sulla carta poteva sembrare un risultato acquisito, ma come da manuale il verdetto definitivo nel rugby lo da “il rettangolo di gioco”. Il Crc questa volta entra in campo con il piglio giusto e porta avanti per tutto l’incontro determinazione voglia di fare risultato con dominio della palla ovale. La settimana di riposo ha fatto ricaricare le pile agli uomini di De Nisi così come il lavoro atletico-fisico ma soprattutto mentale.

Al termine dell’incontro fioccano radiose le parole dell’allenatore De Nisi: «Una partita ordinata durante la quale tutti i ragazzi sono stati centrati sul piano di gioco. La nota negativa sono le due mete concesse per distrazione, le note positive nessun cartellino giallo, pochi falli in attacco e soprattutto molta disponibilità a lottare uniti. Tutti i giocatori hanno rispettato il piano di gioco. I giovani impiegati hanno dato un contributo importante e i giocatori più esperti sono stati fondamentali per eseguire il lavoro fatto in settimana. Testa bassa e duro lavoro per Romagna».

Adesso ci sarà la sosta di una settimana, poi domenica 2 marzo il Civitavecchia Rugby Centumcealle sarà di scena in trasferta in Emilia-Romagna allo Stadio del Rugby di Cesena per sfidare il Romagna.

IL TABELLINO. Civitavecchia Rugby Centumcellae-Villa Pamphili: 61-15 (5/0).

Civitavecchia Rugby Centumcellae: Perotti Franzini; Levantaci (4’st Scotti), Rossi (1’st Daddi), Vender (22’st Castellucci), Garcia Medici; Alegiani, Borgna (19’st Nastasi); Asoli, De Paolis, Fabiani; Fraticelli (7’st Auriemma), Borraccino; Perelli (13’st Ramirez), Ciaraldi (30’pt Tichetti), Hoxha (26’st Carparelli). Allenatore: De Nisi.

Marcatori: 2’pt Levantaci (M), Perotti Franzini (Tr); 11’pt Bartolini T. (Cp); 25’pt Rossi (M), Perotti Franzini (Tr); 34’pt Garcia Medici (M), Perotti Franzini (Tr); 39’Levantaci (M), Perotti Franzini (Tr). 2’st Asoli (M), Perotti Franzini (Tr); 8’st Ricci (M); 20’st Auriemma (M), Perotti Franzini (Tr); 25’st Nastasi (M); 27’st Silvestri (M), Ricci (Tr); 29’st Nastasi (M), Perotti Franzini (Tr); 40’st Castellucci (M), Perotti Franzini (Tr).

