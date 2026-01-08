Sette sconfitte consecutive. È questo il triste bilancio della Ste.Mar 90 Cestistica, ancora a secco di vittorie dopo il match casalingo contro Borgo Don Bosco, terminato 71-53 al PalaRiccucci. La prima gara senza Andrea Bottone per la formazione di Gabriele La Rosa non ha portato nessuna novità: Campogiani e compagni hanno faticato a trovare continuità nella seconda parte, mostrando qualche buona iniziativa nelle penetrazioni ma incapaci di arginare le bombe dall’arco dei romani.

La partita, equilibrata nei primi quarti, ha visto Borgo Don Bosco sempre avanti di un punto, grazie al miglior gioco dell’arco e a una maggiore fluidità offensiva. Nel terzo quarto la Ste.Mar 90 cala di intensità, permettendo agli ospiti di prendere vantaggio e gestirlo fino alla sirena finale. L’ultimo quarto è stato un monologo di Borgo: i civitavecchiesi realizzano soli sei punti, confermando una serata da dimenticare. Nonostante i 11 punti a testa di Loperfido e Mastropietro, la Ste.Mar 90 resta penultima in classifica, con la vittoria che sembra ancora lontana.

Una gara che doveva essere assolutamente da vincere si trasforma così in un’altra dura battuta d’arresto per i rossoneri, che devono reagire subito nelle prossime partite per evitare un crollo sempre più verso il basso.

«Nei primi due quarti abbiamo avuto un buon approccio – spiega coach Gabriele La Rosa – la difesa ha pagato perché intensa e precisa nei tempi e in attacco abbiamo avuto buone percentuali. Abbiamo concesso poco nel complesso nonostante 6 palle perse dei primi due quarti tutte evitabilissime. Loro si sono tenuti in piedi con delle uscite individuali specialmente da 3 punti.

Gli ultimi due quarti loro hanno avuto più voglia di noi, i rimbalzi in attacco sono un chiaro esempio. Se pensiamo che questo atteggiamento ci permetterà dí cambiare rotta ci sbagliamo. Bisogna tutti stare in silenzio ed allenarsi con ritmo perché tirare solo 50 volte con le nostre percentuali non ci farà mai vincere».

