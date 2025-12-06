La Handball Flavioni Civitavecchia cade 30-28 nello scontro diretto sul campo del Città del Redentore, nella splendida cornice di Nuoro, al termine di una gara intensa, combattuta e sempre in bilico. Le gialloblù di Patrizio Pacifico, reduci dalla prima sconfitta stagionale e seconde in classifica, erano chiamate a una prova di maturità per consolidare la corsa playoff e ribadire il proprio valore in una trasferta storicamente complicata.

Le barbaricine partono forte, sfruttando il ritmo alto, ma la Flavioni resta agganciata con grande determinazione grazie alle giocate della capitana Federica Ferretti, autrice di sette reti, e ai nove gol di Bartoli, trascinatrice per larghi tratti del match e punto di riferimento offensivo anche nei momenti più difficili. Le civitavecchiesi riescono più volte a rientrare, mostrando ordine, grinta e capacità di ribattere colpo su colpo alle iniziative delle padrone di casa.

Nel finale, però, il Città del Redentore trova l’allungo decisivo approfittando di un paio di errori da parte della Flavioni. L’ultimo assalto gialloblù non basta per ribaltare una partita che è rimasta aperta fino agli ultimi secondi.

Una sconfitta pesante in chiave playoff: le civitavecchiesi restano momentaneamente fuori dalla zona che conta, ma lo scenario di classifica lascia aperta la strada a una rimonta possibile. Con maggiore continuità nei momenti chiave, la Flavioni ha tutte le carte per tornare subito a correre.

@RIPRODUZIONE RISERVATA