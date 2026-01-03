Prima l’Olimpus Roma, poi l’Urbetevere nel turno infrasettimanale del 7 gennaio. Ma il Ladispoli deve salire un gradino alla volta per tentare la risalita in classifica e domani, contro i romani, non potrà proprio fallire. Si giocherà all’Angelo Sale alle ore 11.15 ed è una sfida importantissima per la formazione di Quintiliano Mastrodonato che finora in campionato, davanti al proprio pubblico, ha vinto una sola volta, con l’Atletico Capranica.

I rossoblù hanno disperata necessità di incamerare i 3 punti per recuperare il terreno perduto in un inizio di stagione complicato e riprendere la marcia verso quel terzo posto che almeno garantirebbe la possibilità di giocarsi i playoff per l’Eccellenza. Un sogno al momento visto che la realtà dice che l’Academy è undicesima e deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici con i playout che sono a 4 punti. Appena dietro il Ladispoli c’è proprio l’Olimpus che si presenterà agguerrito per cercare punti salvezza. Formazione che è stata superata dal Tolfa davanti al pubblico amico nell’ultima giornata del 2025, e aveva perso anche nella giornata precedente a Fiumicino.

Prima però era stata capace di fermare la capolista Borgo Palidoro. Torneranno De Marco e Guerra, squalificati nell’ultima gara disputata contro il Tarquinia. In avanti il tecnico, oltre a Modesti, potrà contare sull’ultimo arrivato Parravano che ha già esordito nell’ultima giornata così come Botteghelli. Rodio è a rischio per via dell’influenza. Ci sarà naturalmente bomber Modesti.

«Sono tre partite importantissime – ammette l’attaccante – e dobbiamo subito iniziare con una vittoria contro Olimpus per dare continuità a questo trend positivo che dura da parecchie giornate. Soprattutto dobbiamo fare più punti in casa. Noi ci crediamo ancora, il terzo posto non è lontano ma manca tantissimo ancora ma alla fine si tireranno le somme, ora è necessario pensare gara dopo gara».

Modesti parla anche della Coppa dato che i tirrenici sono approdati ai quarti. «Non si deve mollare di un centimetro – prosegue – è un obiettivo della società ma anche nostro, nello spogliatoio sappiamo la valenza di questa competizione che con poche partite può consentirti di cambiare categoria». L’arbitro dell’incontro sarà Giosuè De Felici di Civitavecchia assistito da Loris Carlone di Aprilia e Simone Elia di Ostia Lido.

