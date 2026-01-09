Dopo il 5-1 in Coppa rifilato al Bracciano, purtroppo per le rossoblu vano per il discorso qualificazione, è tempo di pensare al campionato. E domenica, il Ladispoli in rosa, si giocherà una bella fetta di stagione contro Women Grifone, seconda della classe nel girone di Eccellenza e tra le big accreditate per lottarsi il titolo fino alla fine. L’Academy attualmente si trova a -5 e deve assolutamente vincere (o comunque almeno non perdere) per accorciare dalle rivali che si stanno giocando l’accesso ai playoff per la Serie C, considerando che passano le prime quattro che poi si affronteranno con le altre quattro del girone B. Il fischio d’inizio all’Angelo Sale sarà alle 15.30. Mister Catia Perigli comunque ha ottenuto buone indicazioni dal test di mercoledì dove sono andate in gol due volte Cecconi (appena 15enne) Bonislawska (anche lei due reti) e infine Tamagnini. Tante rotazioni un po' per dare spazio a chi ha giocato meno, un po' per preservare le altre in vista dell’arrivo del Grifone.

@RIPRODUZIONE RISERVATA