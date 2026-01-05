Appena il tempo di aver smaltito qualche eccesso alimentare delle feste natalizie, ed ecco che le società del progetto Walking Football Italia si ritrovano sul campo di gioco per riprendere quello che ormai è una piacevole abitudine, giocare e poi ritrovarsi insieme per il terzo tempo.

Infatti, sabato scorso nel Centro Sportivo RIM a Cerveteri, è stato organizzato il primo torneo del 2026 con la partecipazione della SS Lazio WF, ASD Roma APS WF, US Ladispoli 1946 WF e la società di casa la RIM Cerveteri WF.

Il torneo è stato giocato con la formula all’italiana e sono da mettere in risalto nella Categoria Over 60 i due derby Roma-Lazio ed anche Cerveteri-Ladispoli che hanno notoriamente delle storiche rivalità nel calcio, ma nel walking football dove prevale il fair play ed il rispetto per l’avversario, quello che avviene nel calcio “classico” non ha valore, infatti la società di casa, la RIM Cerveteri ha tenuto a consegnare la Coppa fair play in segno di amicizia proprio ai “rivali” di Ladispoli, come unico premio della competizione. In questa categoria è stata la SS Lazio WF a vincere il torneo dopo una combattuta (sportivamente) finale terminata 4-3 contro il RIM Cerveteri.

Nella Over 67, è stata la Roma APS WF a prevalere sul RIM Cerveteri per differenza reti ed era presente in questa categoria anche una squadra sperimentale definita Magnitudo composta da alcuni giocatori della SS Lazio WF mista con alcuni nuovi praticanti.

Prima prova con il nuovo regolamento UEFA in vigore da pochi giorni anche da parte degli arbitri Lucibello e Donatelli, i quali si sono trovati a dover gestire con i giocatori la nuova situazione dei 5 tocchi, ma tutto sommato questa novità ha generato poche complicazioni sia per la parte giocatori che da parte gestionale per gli arbitri.

Inoltre, doveroso anche il premio al “meno giovane “in campo, Luciano Abbate portiere della Roma APS WF che in questo 2026 compirà 81 anni.

Nell’evento sono stati coinvolti anche due noti personaggi dello sport e dello spettacolo che si stanno calando sempre di più nella pratica del walking football come puro divertimento; infatti, per la Roma APS WF erano presenti; il noto attore Enzo Decaro e l’indimenticato ex giocatore della Roma Valter Casaroli.

Molto apprezzate dalle varie squadre anche le due postazioni predisposte a lato del campo di gioco, una dalla FUNVIC con la quale WFI ha stilato un accordo, con la preziosa presenza di Antonio Imeneo che ha curato la parte prevenzione degli infortuni dei giocatori. Mentre l’altra postazione con Luca Pellegrini tecnico della Herbalife che ha fatto la valutazione a riguardo dell’aspetto alimentazione e condizione fisica degli atleti. Queste due postazioni sono già previste nuovamente in occasione della seconda giornata del Regionale LND Lazio che si terrà sabato 17 Gennaio allo Sporting Club Ostiense.

