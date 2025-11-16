CIVITAVECCHIA – Il giovane dem Giosuè De Felici è stato nominato Responsabile dell’Organizzazione dei Giovani Democratici della Federazione della Provincia di Roma.

«Un riconoscimento che non è soltanto personale, ma collettivo: il frutto del lavoro, della passione e della militanza che hanno visto il nostro circolo protagonista di tante battaglie politiche e sociali a Civitavecchia e non solo – come dimostra la campagna nazionale “Un gemellaggio per Gaza” – hanno spiegato i Giovani democratici di Civitavecchia – questa nomina rappresenta un segnale chiaro della volontà di portare nelle strutture provinciali la voce e l'energia di chi vive quotidianamente i territori. Siamo certi che Giosuè saprà mettere la sua energia e il suo spirito militante al servizio dell’intera Federazione, rafforzando la nostra capacità di incidere nelle battaglie che ci stanno più a cuore: il diritto allo studio, il lavoro dignitoso, la giustizia sociale, la difesa dell’ambiente e la battaglia per i diritti civili. Accanto a questo importante riconoscimento, esprimiamo grande soddisfazione anche per la nomina nel Direttivo GD Provincia di Roma di Alice Arrigoni, Davide Maio e Roland Mercuri che affiancheranno il nostro segretario Alessandro De Paolis: un ulteriore segno del protagonismo e della forza dei Giovani Democratici di Civitavecchia all’interno della Federazione provinciale. Come Giovani Democratici di Civitavecchia – hanno concluso – siamo orgogliosi di questo percorso e continueremo a lavorare con ancora più entusiasmo, sapendo di avere punti di riferimento preziosi anche a livello provinciale».