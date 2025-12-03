R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - G r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l a v i t t o r i a d e l p r o g e t t o Y e p M e d - Y o u n g E m p l o y m e n t i n P o r t s o f t h e M e d i t e r r a n e a n , p r e m i a t o a T u n i s i c o n i l W e s t M e d B e s t P r o j e c t 2 0 2 5 A w a r d n e l l a c a t e g o r i a B l u e S k i l l s & O c e a n L i t e r a c y e r i t i r a t o d a l l e r a p p r e s e n t a n t i d e l l ’ E s c o l a , M a r t a M i q u e l e A l e s s i a M a s t r o m a t t e i . U n r i c o n o s c i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e c h e c e l e b r a u n p e r c o r s o i n n o v a t i v o d i f o r m a z i o n e e c o o p e r a z i o n e p o r t u a l e a l q u a l e l a n o s t r a A d s p è o r g o g l i o s a d i a v e r c o n t r i b u i t o i n q u a l i t à d i p a r t n e r . I l p r o g e t t o , p a r t i t o u f f i c i a l m e n t e n e l l ’ o t t o b r e d e l 2 0 2 0 p e r c o n c l u d e r s i n e l 2 0 2 3 , è s t a t o c o f i n a n z i a t o d a l l o s t r u m e n t o d e l l e p o l i t i c h e d i v i c i n a t o d e l l ' U e ( E n i C b c M e d ) e g u i d a t o d a l l a E s c o l a E u r o p e a c o n l ’ A d s p d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e c o m e u n i c o p a r t n e r i t a l i a n o . Y e p M e d h a r i v o l u z i o n a t o l ’ a v v i c i n a m e n t o d e i g i o v a n i a l l e p r o f e s s i o n i d e l m a r e g r a z i e a l P o r t V i r t u a l L a b e a u n e c o s i s t e m a f o r m a t i v o c o n d i v i s o d a o t t o c o m u n i t à p o r t u a l i m e d i t e r r a n e e . A c o m m e n t a r e i l p r e s t i g i o s o r i s u l t a t o è i l p r e s i d e n t e d e l l ’ A d s p , R a f f a e l e L a t r o f a : " I l s u c c e s s o d i Y e p M e d d i m o s t r a q u a n t o u n a c o l l a b o r a z i o n e c o n c r e t a t r a p o r t i , i s t i t u z i o n i e t e r r i t o r i p o s s a g e n e r a r e o p p o r t u n i t à r e a l i p e r i g i o v a n i . S i a m o f i e r i d i a v e r c o n t r i b u i t o a u n p r o g e t t o c h e h a s a p u t o u n i r e c o m p e t e n z e , v i s i o n e e i n n o v a z i o n e , o f f r e n d o a l n o s t r o s i s t e m a p o r t u a l e u n r u o l o a t t i v o n e l l a c r e s c i t a d e l l e b l u e s k i l l s m e d i t e r r a n e e . D e s i d e r o r i v o l g e r e u n s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o a n c h e a i d i p e n d e n t i d e l l a n o s t r a A d s p c h e h a n n o l a v o r a t o c o n p r o f e s s i o n a l i t à e d e d i z i o n e a l p r o g e t t o e c h e s o n o i v e r i a r t e f i c i d i q u e s t o s u c c e s s o . I l l o r o i m p e g n o q u o t i d i a n o r a p p r e s e n t a i l v a l o r e a g g i u n t o p i ù i m p o r t a n t e d e l l a n o s t r a a m m i n i s t r a z i o n e . Q u e s t o p r e m i o è u n i n c o r a g g i a m e n t o a c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e n e l l a f o r m a z i o n e e n e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , p i l a s t r i e s s e n z i a l i d e l f u t u r o d e i n o s t r i p o r t i " . U n t r a g u a r d o c h e r a f f o r z a i l v a l o r e d e l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e c o n f e r m a l ’ i m p e g n o d e l l ’ A d s p n e l p r o m u o v e r e c o m p e t e n z e , s o s t e n i b i l i t à e s v i l u p p o n e l M e d i t e r r a n e o .