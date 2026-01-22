D a v o s , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' i n c o n t r o a D a v o s t r a i l l e a d e r u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y e i l s u o o m o l o g o a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p è i n i z i a t o . L o h a a n n u n c i a t o l a p r e s i d e n z a u c r a i n a . L ' i n c o n t r o , c h e s i s v o l g e a m a r g i n e d e l F o r u m e c o n o m i c o m o n d i a l e , h a l u o g o l o s t e s s o g i o r n o i n c u i g l i i n v i a t i a m e r i c a n i d i D o n a l d T r u m p i n c o n t r e r a n n o a M o s c a i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n , n e l l ' a m b i t o d e i c o l l o q u i v o l t i a p o r r e f i n e a l l a g u e r r a i n U c r a i n a .