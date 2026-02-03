R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i l p u n t o è u n a l t r o , r o m p e r e c o n c h i r o m p e . E d e v o d i r e c h e a v e n d o f a t t o i l G o v e r n o t u t t o q u e l l o c h e p o t e v a f a r e , o r a l a c r e d i b i l i t à d e v e r e c u p e r a r l a , p e r ò , l a m a g i s t r a t u r a . P e r c h é m i s i d e v e s p i e g a r e p e r c h é u n p o l i z i o t t o c h e s p a r a c o n t r o u n c r i m i n a l e c h e l o a g g r e d i s c e p a v e n t a n d o u n a p i s t o l a c h e s i r i t i e n e v e r a , v i e n e i n d a g a t o e f o r s e i m p u t a t o p e r t e n t a t o o m i c i d i o ; m e n t r e s e è i l p o l i z i o t t o a d e s s e r e a g g r e d i t o c o n u n m a r t e l l o , r i p e t u t a m e n t e u n o c o n t r o d i e c i , a l l o r a l ' i m p u t a z i o n e o l ' i n d a g i n e a v v i e n e p e r l e s i o n i . P e r c h é q u e s t o s t r a b i s m o ? " . L o h a a f f e r m a t o A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , d o p o l ' i n f o r m a t i v a a l l a C a m e r a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , s u g l i i n c i d e n t i a c c a d u t i s a b a t o s c o r s o a T o r i n o . " N o n p o s s i a m o f a r p a s s a r e q u e s t o m e s s a g g i o , n o n p o s s i a m o . N o i - h a a f f e r m a t o l ' e s p o n e n t e d i F d i - c i t r o v e r e m o s e m p r e a l f i a n c o d i q u e l l a d i v i s a . I o h o a v u t o l ' o n o r e d i p a r l a r e c o n q u e l p o l i z i o t t o c h e s i è t r o v a t o d a s o l o c o n t r o q u e i m a n i f e s t a n t i v i o l e n t i e m i h a c o l p i t o l a s u a f e r m e z z a n e l d i r e d i a v e r a v u t o p a u r a , m a a n c h e d i a v e r g e s t i t o q u e l l a p a u r a c o n c o m p o s t e z z a . U n r a g a z z o d i 2 9 a n n i c h e l a v o r a l o n t a n o d a c a s a , c h e h a f a t t o f a m i g l i a , c h e l a f a m i g l i a h a i n u n a c i t t à d i v e r s a a n c o r a r i s p e t t o a c a s a . E c c o , g u a r d a n d o q u e l p o l i z i o t t o v a l a g r a t i t u d i n e i m m e n s a d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l o S t a t o e a t u t t i g l i u o m i n i i n d i v i s a " .