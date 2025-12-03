R o m a , 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l n o s t r o o b i e t t i v o è f a r e i n m o d o c h e l o s p o r t d i v e n t i d a v v e r o u n d i r i t t o p e r t u t t i , c o s a c h e o g g i n o n è , p e r c h é i l p r i m o o s t a c o l o a l l a p r a t i c a s p o r t i v a r e s t a q u e l l o e c o n o m i c o ” . L o h a d i c h i a r a t o A l e s s a n d r o O n o r a t o , a s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e , i n t e r v e n u t o a l C S R A w a r d 2 0 2 5 a l l ’ A u d i t o r i u m d e l l ’ A r a P a c i s , l ’ i n i z i a t i v a d i E n t a i n I t a l i a d e d i c a t a a i p r o g e t t i d i i n c l u s i o n e s o c i a l e c a p a c i d i g e n e r a r e v a l o r e n e i t e r r i t o r i . O n o r a t o h a s o t t o l i n e a t o i l r u o l o d e l l e f o n d a z i o n i e d e l l e a s s o c i a z i o n i c h e , c o m e q u e l l e s o s t e n u t e d a E n t a i n , “ r i e s c o n o a d a r r i v a r e d o v e t a l v o l t a l e i s t i t u z i o n i n o n r i e s c o n o ” . U n a c o l l a b o r a z i o n e r i t e n u t a “ p r e z i o s i s s i m a ” d a l l ’ a s s e s s o r e , c h e h a a n n u n c i a t o l ’ a v v i o d i u n p r o g e t t o i n n o v a t i v o d e s t i n a t o a i n c i d e r e p r o f o n d a m e n t e s u l l ’ a c c e s s i b i l i t à d e l l o s p o r t a R o m a : « N e i p r o s s i m i m e s i a b b i a m o l ' o b i e t t i v o d i r e a l i z z a r e i l p r i m o i m p i a n t o s p o r t i v o d o v e s i p o t r à p r a t i c a r e a t t i v i t à t o t a l m e n t e g r a t u i t a . U n m o d e l l o c h e s u p e r a i l c o n c e t t o d e l p r e z z o c a l m i e r a t o : s a r à u n o s p a z i o a p e r t o , u n o s p o r t s e n z a f r o n t i e r e , d o v e c h i u n q u e p o t r à a l l e n a r s i s e n z a p a g a r e u n e u r o ” . A c c a n t o a l l e n u o v e i n f r a s t r u t t u r e , O n o r a t o h a r i c o r d a t o a n c h e l e m i s u r e e c o n o m i c h e a s o s t e g n o d e l l e f a m i g l i e : “ I l C o m u n e d i s t r i b u i s c e 6 . 0 0 0 v o u c h e r d a 5 0 0 e u r o l ’ u n o , p e r c o n s e n t i r e a t a n t e p e r s o n e d i f a r p r a t i c a r e s p o r t a i p r o p r i f i g l i q u a n d o n o n r i u s c i r e b b e r o a s o s t e n e r n e i c o s t i ” .