R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l s e n s o d i p r e c a r i e t à d i q u e s t o m o m e n t o s t o r i c o s t a m e t t e n d o a l l a p r o v a l ’ a t t i t u d i n e d e g l i i t a l i a n i v e r s o i l l a s c i t o s o l i d a l e , c h e n o n a r r e t r a m a c o n o s c e u n a b a t t u t a d ’ a r r e s t o d o p o a n n i d i p r o g r e s s i v a c r e s c i t a . U n a c r e s c i t a s o s t a n z i a l e a t t e s t a t a d a i d a t i d e g l i e n t i d e l T e r z o S e t t o r e d e g l i u l t i m i 5 a n n i . S o n o l i n e e d i t e n d e n z a t r a c c i a t e d a l l ’ i n e d i t a r i c e r c a p r o m o s s a d a l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e s o t t o l a d i r e z i o n e d e l l ’ I s t i t u t o W a l d e n L a b e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n V i t a . L o s t u d i o è s t a t o c o n d o t t o t r a g i u g n o e l u g l i o 2 0 2 5 s u d u e t a r g e t p a r a l l e l i : d a u n l a t o g l i i t a l i a n i d a i 2 5 a n n i i n s u , d a l l ’ a l t r o u n c a m p i o n e d i 1 9 7 O r g a n i z z a z i o n i N o n P r o f i t c h e o p e r a n o i n I t a l i a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i l e v a r e e a n a l i z z a r e d a t i s u v o l u m i , t i p o l o g i e e t e n d e n z e d e l l a r a c c o l t a f o n d i d a l a s c i t i t e s t a m e n t a r i n e l n o s t r o P a e s e . I r i s u l t a t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i q u e s t a m a t t i n a a R o m a , i n u n i n c o n t r o c h e h a v i s t o l a p r e s e n z a d i R o s s a n o B a r t o l i , P o r t a v o c e C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e e P r e s i d e n t e L e g a d e l F i l o d ’ O r o ; F l a v i a F i o c c h i , C o n s i g l i e r e n a z i o n a l e d e l N o t a r i a t o c o n D e l e g a a l N o t a r i a t o p e r i l S o c i a l e ; P a o l o A n s e l m i , P r e s i d e n t e W a l d e n L a b ; A n n a R i t a L o n g o , E s p e r t a d i l i n g u a g g i o , D o c e n t e d i “ M e d i a , d i v u l g a z i o n e d e l l a s c i e n z a , g i o r n a l i s m o s c i e n t i f i c o ” ( U n i v e r s i t à d e l S a l e n t o ) , d i v u l g a t r i c e s c i e n t i f i c a ; J e a n - L u c G i o r d a , P s i c o l o g o , P s i c o t e r a p e u t a , F o r m a t o r e e D i v u l g a t o r e s c i e n t i f i c o . L a r i c e r c a s u g l i i t a l i a n i r i v e l a u n a l e g g e r a f l e s s i o n e n e l l a p r o p e n s i o n e v e r s o i l a s c i t i s o l i d a l i , f e n o m e n o c h e s e m b r a r i f l e t t e r e u n p i ù a m p i o d e t e r i o r a m e n t o d e l l a f i d u c i a n e l f u t u r o . I d a t i m o s t r a n o i n f a t t i u n a d i m i n u z i o n e d a l 1 8 % a l 1 5 % d e l l a p r o p e n s i o n e a f a r e t e s t a m e n t o , m e n t r e s i r e g i s t r a u n a c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v a ( + 5 p u n t i p e r c e n t u a l i ) d e l p r e g i u d i z i o s e c o n d o c u i i l a s c i t i r i g u a r d e r e b b e r o s o l o " c h i è r i c c o o h a m o l t e p r o p r i e t à " . P a r a l l e l a m e n t e , c a l a l e g g e r m e n t e l a p e r c e n t u a l e d i c o l o r o c h e s i d i c h i a r a n o o r i e n t a t i a l l a s c i t o " c e r t a m e n t e " ( d a l 5 % a l 4 % ) o " p r o b a b i l m e n t e " ( d a l 1 7 % a l 1 5 % ) , m e n t r e r i m a n e s t a b i l e a l 3 % l a q u o t a d i o v e r 5 0 c h e h a g i à p r e v i s t o u n l a s c i t o t e s t a m e n t a r i o . U n a b a t t u t a d ' a r r e s t o c o l l e g a t a a l p e g g i o r a m e n t o d e l l a p e r c e z i o n e c o l l e t t i v a r i g u a r d o a l l e s f i d e f u t u r e - d a l l a c r i s i c l i m a t i c a a l l e g u e r r e e a l l e c r e s c e n t i d i s e g u a g l i a n z e s o c i a l i : g l i i t a l i a n i n o n v o g l i o n o p r e n d e r e i m p e g n i a l u n g o t e r m i n e c h e p o s s a n o “ s o t t r a r r e r i s o r s e a l f u t u r o d e i m i e i e r e d i ” ( 3 9 % ) e t o g l i e r e u n p a r a c a d u t e a l l a “ p r e c a r i e t à l a v o r a t i v a d e i m i e i f i g l i / n i p o t i ” ( 1 s u 4 ) . I n t e r e s s a n t e p e r c o n t r o c o m e r i m a n g a i n v a r i a t a a l 6 8 % l a p e r c e n t u a l e d i c h i c o i n v o l g e r e b b e i f a m i l i a r i n e l l a d e c i s i o n e d e l l a s c i t o , c o n f e r m a n d o l ' i m p o r t a n z a d e l d i a l o g o i n t e r g e n e r a z i o n a l e i n q u e s t e s c e l t e d i s o l i d a r i e t à . " Q u e s t i d a t i c i r e s t i t u i s c o n o u n q u a d r o d i c o m p r e n s i b i l e p r e o c c u p a z i o n e p e r i l f u t u r o – c o m m e n t a F l a v i a F i o c c h i , C o n s i g l i e r e n a z i o n a l e d e l N o t a r i a t o c o n d e l e g a a l N o t a r i a t o p e r i l S o c i a l e - m a v o g l i a m o r a s s i c u r a r e g l i i t a l i a n i s u u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e : f a r e u n l a s c i t o s o l i d a l e n o n s i g n i f i c a i n a l c u n m o d o m e t t e r e a r i s c h i o i d i r i t t i d e i p r o p r i f a m i l i a r i . L a l e g g e i t a l i a n a t u t e l a , i n f a t t i , r i g o r o s a m e n t e l a q u o t a l e g i t t i m a d e g l i e r e d i , c i o è q u e l l a p o r z i o n e d i p a t r i m o n i o c h e s p e t t a p e r l e g g e a i f a m i l i a r i p i ù s t r e t t i . I l l a s c i t o s o l i d a l e p u ò e s s e r e d i s p o s t o q u i n d i n e i l i m i t i d e l l a q u o t a d i s p o n i b i l e , c i o è ’ d i q u e l l a p a r t e d e l p a t r i m o n i o d i c u i c i a s c u n o p u ò l i b e r a m e n t e d i s p o r r e s e n z a i n t a c c a r e m i n i m a m e n t e l e t u t e l e p r e v i s t e p e r c o n i u g e , f i g l i o , i n m a n c a n z a , g e n i t o r i . È a n c h e i m p o r t a n t e s f a t a r e i l p r e g i u d i z i o , e v i d e n z i a t o d a l l a n o s t r a r i c e r c a , s e c o n d o c u i i l a s c i t i s o n o d i a p p a n n a g g i o s o l o d i c h i p o s s i e d e g r a n d i p a t r i m o n i : a n c h e u n p i c c o l o g e s t o p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a e r a p p r e s e n t a r e u n a t t o d i g e n e r o s i t à v e r s o l e f u t u r e g e n e r a z i o n i . I l n o s t r o i m p e g n o c o m e N o t a r i a t o , a l f i a n c o d e l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e , è p r o p r i o q u e l l o d i f o r n i r e i n f o r m a z i o n i c h i a r e e t r a s p a r e n t i , a c c o m p a g n a n d o i c i t t a d i n i i n s c e l t e c o n s a p e v o l i c h e c o n c i l i n o l a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i p r o p r i c a r i c o n l a s o l i d a r i e t à v e r s o c h i h a p i ù b i s o g n o " . T r a i l 2 0 2 0 e i l 2 0 2 4 , i l s e t t o r e d e i l a s c i t i s o l i d a l i m o s t r a u n a c h i a r a t e n d e n z a p o s i t i v a : c r e s c e d i 1 2 p u n t i l a p e r c e n t u a l e d i O N P c h e h a n n o r i c e v u t o u n n u m e r o d i l a s c i t i c o m p r e s o t r a 1 e 5 ( d a l 3 9 % d e l 2 0 2 0 a l 5 1 % d e l 2 0 2 4 ) ; c r e s c e d i 3 p u n t i l a p e r c e n t u a l e d i O N P c h e h a n n o r i c e v u t o u n n u m e r o d i l a s c i t i c o m p r e s o t r a 6 e 3 0 ( d a l 1 6 % d e l 2 0 2 0 a l 1 9 % d e l 2 0 2 4 ) e d a n c h e ( d a l 6 % a l l ’ 8 % ) d i c h i n e h a r i c e v u t i p i ù d i 3 0 ; l a p e r c e n t u a l e d i O N P c h e n o n h a n n o r i c e v u t o n e s s u n l a s c i t o c a l a d i b e n 1 6 p u n t i , p a s s a n d o d a l 3 9 % d e l 2 0 2 0 a l 2 3 % d e l 2 0 2 4 ; c o n t e s t u a l m e n t e , c r e s c e a n c h e i l p e s o p e r c e n t u a l e d e i l a s c i t i s u l t o t a l e d e l l e r a c c o l t e f o n d i c h e q u a s i r a d d o p p i a p a s s a n d o d a l l ’ 8 % d e l 2 0 2 0 a l 1 4 % d e l 2 0 2 4 . E g u a r d a n d o a l f u t u r o , l a p r e v i s i o n e r i s u l t a a n c o r p i ù p o s i t i v a : i l 7 6 % p r e v e d e u n a u m e n t o ( c e r t o o p r o b a b i l e ) , s o l o i l 3 % u n a d i m i n u z i o n e . I l a s c i t i i n d e n a r o o i n b e n i m o b i l i r a p p r e s e n t a n o c i r c a i t r e q u a r t i d i q u e l l i r i c e v u t i d a l l e o r g a n i z z a z i o n i , u n a t e n d e n z a c h e r i m a n e s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e n e g l i u l t i m i a n n i . A l t r e t t a n t o n e t t a è l a p r e v a l e n z a d e i l a s c i t i l i b e r i n e l l ’ u t i l i z z o ( 8 7 % ) - c h e r a p p r e s e n t a n o u n a t t o d i f i d u c i a n e l l a m i s s i o n g e n e r a l e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i d e s t i n a t a r i e - r i s p e t t o a i l a s c i t i v i n c o l a t i a s p e c i f i c i p r o g e t t i ( 1 3 % ) . " I d a t i d e l l a n o s t r a r i c e r c a c o n f e r m a n o u n a t e n d e n z a m o l t o i n c o r a g g i a n t e , c h e c o n t r a s t a c o n l e p r e o c c u p a z i o n i e m e r s e d a l l ' i n d a g i n e s u l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e . – s p i e g a R o s s a n o B a r t o l i , P o r t a v o c e d e l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e e P r e s i d e n t e d e l l a L e g a d e l F i l o d ’ o r o - D u r a n t e i l p e r i o d o p a n d e m i c o e p o s t - p a n d e m i c o , d a l 2 0 2 0 a l 2 0 2 4 , a b b i a m o a s s i s t i t o a u n a v e r a e p r o p r i a c r e s c i t a d e l f e n o m e n o d e i l a s c i t i s o l i d a l i : q u e s t o c i d i c e c h e i l l a s c i t o s o l i d a l e s i s t a d i f f o n d e n d o c a p i l l a r m e n t e n e l t e s s u t o d e l N o n P r o f i t i t a l i a n o . A n c o r a p i ù r i l e v a n t e è i l d a t o e c o n o m i c o : i l p e s o d e i l a s c i t i s u l t o t a l e d e l l e r a c c o l t e f o n d i è q u a s i r a d d o p p i a t o , d i m o s t r a n d o c h e s i t r a t t a d i u n a f o r m a d i s o s t e g n o s e m p r e p i ù s t r a t e g i c a p e r l a s o s t e n i b i l i t à d e l l e n o s t r e o r g a n i z z a z i o n i ” . T r a l e O n p c h e d i c h i a r a n o d i a v e r r i c e v u t o a l m e n o u n l a s c i t o n e l l ’ u l t i m o q u i n q u e n n i o : c r e s c o n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l e O r g a n i z z a z i o n i c o n u n f a t t u r a t o s u p e r i o r e a i 1 0 m i l i o n i d i e u r o ( d a l 1 6 % d e l 2 0 2 0 a l 2 0 % d e l 2 0 2 4 ) ; r e s t a n o s o s t a n z i a l e s t a b i l i q u e l l e c o n u n f a t t u r a t o c o m p r e s o t r a 1 e 1 0 m i l i o n i d i e u r o ( r a p p r e s e n t a v a n o i l 3 3 % n e l 2 0 2 0 e i l 3 4 % n e l 2 0 2 4 ) ; d i m i n u i s c o n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l e O N P c o n u n f a t t u r a t o i n f e r i o r e a l m i l i o n e d i e u r o ( d a l 5 1 % d e l 2 0 2 0 a l 4 5 % d e l 2 0 2 4 ) . Q u e s t e t e n d e n z e i n d i c a n o c h e s i v i e n e r a f f o r z a n d o l a r e l a z i o n e t r a d i m e n s i o n e e c o n o m i c a d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e e c a p a c i t à d i a t t r a r r e l a s c i t i . M a n o n d i m e n t i c h i a m o c h e l e p i c c o l e o r g a n i z z a z i o n i r e s t a n o c o m u n q u e i l s e g m e n t o m a g g i o r i t a r i o t r a l e O N P d e s t i n a t a r i e d i l a s c i t i , s e p p u r e n o n p i ù l a m a g g i o r a n z a a s s o l u t a c o m e s o n o s t a t e f i n o a l 2 0 2 0 . L a m a g g i o r a n z a d e l l e O n p c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a l l ’ i n d a g i n e ( 5 5 % ) n o n h a m a i r e a l i z z a t o i n p a s s a t o u n a c a m p a g n a p e r l a p r o m o z i o n e d e i l a s c i t i . E p e r c h i i n v e c e l ’ h a f a t t o , è d e c i s i o n e r e c e n t e o m o l t o r e c e n t e : s o l o p e r u n a m i n o r a n z a ( 1 7 % ) l ’ a n n o d i a v v i o d e l l a p r i m a c a m p a g n a s i c o l l o c a p r i m a d e l 2 0 1 0 ; p e r q u a s i l a m e t à ( 4 7 % ) t r a i l 2 0 1 0 e i l 2 0 2 0 ; p e r o l t r e u n t e r z o ( 3 6 % ) n e g l i u l t i m i 5 a n n i ( d o p o i l 2 0 2 0 ) . E v i d e n t e è l a c o r r e l a z i o n e c o n l a d i m e n s i o n e e c o n o m i c a d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e e c o n l a d i s p o n i b i l i t à d i u n o s t a f f d e d i c a t o : h a f a t t o c o m u n i c a z i o n e s u i l a s c i t i s o l o i l 2 2 % d e l l e O n p c o n m e n o d i 1 m i l i o n e d i f a t t u r a t o , i l 5 1 % d i c h i h a u n f a t t u r a t o c o m p r e s o t r a 1 m i l i o n e e 1 0 m i l i o n i e l ’ 8 3 % d i c h i h a u n f a t t u r a t o s u p e r i o r e a i 1 0 m i l i o n i e d i s p o n e d i u n o s t a f f d e d i c a t o . T r a l e O n p c h e n o n h a n n o m a i a t t i v a t o u n a c a m p a g n a , i m o t i v i p r e v a l e n t i r i s i e d o n o i n f a t t i n e l l a m a n c a n z a d i r i s o r s e e d i c o m p e t e n z e : m a n c a u n a f i g u r a d e d i c a t a ( 4 9 % ) , c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e ( 3 6 % ) , s t r u m e n t i a d e g u a t i ( 2 9 % ) , c a p a c i t à d i a f f r o n t a r e g l i a s p e t t i l e g a l i e f i s c a l i d e l l a s c i t o ( 1 9 % ) . M a a q u e s t i m o t i v i s i a f f i a n c a – c o n m i n o r p e s o m a c o m u n q u e r i l e v a n t e – l a m a n c a n z a d i « c u l t u r a » e d i i n t e r e s s e s u l t e m a d e i l a s c i t i : i l t e m a n o n è a n c o r a p e r c e p i t o c o m e u n a p r i o r i t à ( 3 1 % ) , m a n c a n o l e r i c h i e s t e ( 2 1 % ) , è u n i n v e s t i m e n t o d i l u n g o t e r m i n e d i f f i c i l e d a s o s t e n e r e ( 1 0 % ) . " L e p r e v i s i o n i p e r i l f u t u r o , c o n i l 7 6 % d e l l e O n p c h e s i a s p e t t a u n u l t e r i o r e i n c r e m e n t o , c i d i c o n o c h e , n o n o s t a n t e l e i n c e r t e z z e d e l m o m e n t o , g l i i t a l i a n i h a n n o s a p u t o t r a s f o r m a r e l ' e s p e r i e n z a d e l l a p a n d e m i a i n u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d e l l ' i m p o r t a n z a d e l l a s o l i d a r i e t à p e r l e g e n e r a z i o n i f u t u r e . - c o n c l u d e B a r t o l i - A s s i s t i a m o a u n c a m b i o g e n e r a z i o n a l e i m p o r t a n t e : l e n u o v e g e n e r a z i o n i d i a n z i a n i s o n o p i ù i n f o r m a t e , p i ù c o n s a p e v o l i d e l l e p r o b l e m a t i c h e s o c i a l i e a m b i e n t a l i , e h a n n o s v i l u p p a t o u n a m a g g i o r e f a m i l i a r i t à c o n i l m o n d o d e l n o n p r o f i t a t t r a v e r s o d e c e n n i d i v o l o n t a r i a t o e d o n a z i o n i . I n o l t r e , i l c r e s c e n t e i m p e g n o d e l l e o r g a n i z z a z i o n i N o n P r o f i t n e l c o m u n i c a r e c o r r e t t a m e n t e l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l l a s c i t o s o l i d a l e , s f a t a n d o p r e g i u d i z i e t i m o r i i n f o n d a t i , s t a c r e a n d o l e b a s i p e r u n a c r e s c i t a s t r u t t u r a l e d e l s e t t o r e " .