R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N e l m o n d o , o g g i , i m e d i c i p r e s c r i v o n o i l c o n t a t t o c o n l a n a t u r a c o m e s u p p o r t o n e l t r a t t a m e n t o d e l l a d e p r e s s i o n e , d e l l ’ a n s i a o d e l l o s t r e s s c r o n i c o . I n a l c u n i P a e s i , p e r f i n o l e v i s i t e a m u s e i e g a l l e r i e d ’ a r t e v e n g o n o r i m b o r s a t e , m e n t r e g l i e f f e t t i t e r a p e u t i c i d e l l ’ a r t e d i v e n t a n o o g g e t t o d i s t u d i s e m p r e p i ù a p p r o f o n d i t i . I n f i n e , è d i r e c e n t e d i f f u s i o n e l a n o t i z i a s e c o n d o l a q u a l e i n S v e z i a i m e d i c i p o s s o n o p r e s c r i v e r e v i a g g i p e r r i s o l v e r e p r o b l e m i d i s a l u t e . E l o s p a z i o c h e c i c i r c o n d a ? I l m o d o i n c u i s o n o p r o g e t t a t e l e n o s t r e c a s e , l e s c u o l e , i l u o g h i d i l a v o r o e g l i s p a z i c o n d i v i s i i n c i d e c o n c r e t a m e n t e s u l n o s t r o a n d a m e n t o , s u l b e n e s s e r e q u o t i d i a n o e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a n e l l u n g o p e r i o d o . È q u a n t o e m e r g e n e g l i u l t i m i a n n i d a i n u m e r o s i s t u d i a p p l i c a t i a l l e n e u r o s c i e n z e , c h e h a n n o a n a l i z z a t o l a s t r u t t u r a , i l f u n z i o n a m e n t o e l o s v i l u p p o d e l s i s t e m a n e r v o s o , i n p a r t i c o l a r e d e l c e r v e l l o i n r i s p o s t a a d a l c u n i s t i m o l i e s t e r n i l e g a t i a l l ’ a m b i e n t e i n c u i v i v i a m o . N a t a l i a O l s z e w s k a – d o t t o r e s s a e n e u r o s c i e n z i a t a , s p e c i a l i s t a n e l l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l e n e u r o s c i e n z e a l l a p r o g e t t a z i o n e a r c h i t e t t o n i c a – h a d e d i c a t o n u m e r o s i a n n i n e l l o s t u d i o d i c o m e l ’ a m b i e n t e c o s t r u i t o a b b i a u n p o t e n z i a l e e n o r m e n e l p r o t e g g e r c i , n e l r i d u r r e i f a t t o r i d i r i s c h i o e n e l s o s t e n e r e i l n o s t r o e q u i l i b r i o p s i c o f i s i c o . “ M o l t i d e i d i s t u r b i p i ù c o m u n i n e i P a e s i i n d u s t r i a l i z z a t i s o n o q u e l l i c h e c h i a m i a m o m a l a t t i e c r o n i c h e “ c i v i l i ” s o n o i n f l u e n z a t i d a f a t t o r i a m b i e n t a l i : s t r e s s c r o n i c o , s c a r s a q u a l i t à d e l l ’ a r i a , r u m o r e c o s t a n t e , r i t m i c i r c a d i a n i a l t e r a t i , s p a z i c h e n o n f a v o r i s c o n o m o v i m e n t o , s o c i a l i t à o r e c u p e r o m e n t a l e . O r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i s t i m a n o d a a n n i c h e u n a q u o t a m o l t o s i g n i f i c a t i v a d e l c a r i c o g l o b a l e d i m a l a t t i a s i a r i c o n d u c i b i l e a l l ’ a m b i e n t e c o s t r u i t o e a l l a q u a l i t à d e l l ’ a m b i e n t e i n c u i v i v i a m o . L e s t i m e p i ù c o m u n e m e n t e c i t a t e p a r l a n o d i u n a p e r c e n t u a l e n e l l ’ o r d i n e d i c i r c a u n q u i n t o d e l c a r i c o c o m p l e s s i v o : u n d a t o c h e , a n c h e s e p u ò v a r i a r e d a p a e s e a p a e s e , d à u n ’ i d e a d e l l a d i m e n s i o n e d e l f e n o m e n o " , a f f e r m a N a t a l i a O l s z e w s k a . T r a i f a t t o r i a m b i e n t a l i , l a l u c e n a t u r a l e è u n o d e i p r i n c i p a l i s i n c r o n i z z a t o r i d e i n o s t r i r i t m i b i o l o g i c i : s e n o n c o r r e t t a m e n t e r e g o l a t a , a u m e n t a d r a s t i c a m e n t e l e p r o b a b i l i t à d i s v i l u p p a r e m a l a t t i e . A s s e n z a d i l u c e n a t u r a l e o s o v r a e s p o s i z i o n e a l l a l u c e a r t i f i c i a l e p o s s o n o d a n n e g g i a r e i l n o s t r o c o r p o i n f l u e n z a n d o i l c i c l o s o n n o - v e g l i a , i l s i s t e m a n e r v o s o , l ’ a t t e n z i o n e , l a p r o d u z i o n e o r m o n a l e e p e r s i n o l a r i s p o s t a i m m u n i t a r i a . L ’ I a r c ( a g e n z i a i n t e r n a z i o n a l e p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o ) h a e v i d e n z i a t o u n a s e r i e d i r i s c h i p e r l a s a l u t e a s s o c i a t i a l l a v o r o a t u r n i b a s a n d o s i s u l l ’ i p o t e s i d e l l a l u c e n o t t u r n a . D i v e r s i s t u d i h a n n o d i m o s t r a t o c h e l ’ a l t e r a z i o n e d e i r i t m i c i r c a d i a n i e l ’ i m p a t t o s u l l a p r o d u z i o n e d i m e l a t o n i n a , o l t r e a e s s e r e u n o r m o n e , a g i s c o n o i n f a t t i c o m e u n i m p o r t a n t e “ s p a z z i n o ” d e l l e s p e c i e r e a t t i v e d e l l ’ o s s i g e n o e s v o l g e r e b b e u n r u o l o c e n t r a l e n e i p r o c e s s i p a t o l o g i c i l e g a t i a l l o s v i l u p p o d i m a l a t t i e c o m e i l c a n c r o . P o i c h é v i e n e p r o d o t t a p r i n c i p a l m e n t e d u r a n t e l a n o t t e e d è i n i b i t a d a l l ’ e s p o s i z i o n e a l l a l u c e , l ’ i p o t e s i – a n c o r a i n f a s e d i s t u d i o – s u g g e r i s c e c h e i l p r o c e s s o d i f o r m a z i o n e e s v i l u p p o d i u n t u m o r e p o s s a r i s u l t a r e p i ù p r o b a b i l e q u a n d o l e p e r s o n e s o n o e s p o s t e a l l a l u c e a r t i f i c i a l e n e l l e o r e n o t t u r n e . A n c h e i l r u m o r e è s a l i t o s u l p o d i o d e l l e f o n t i p i ù p e r i c o l o s e p e r l a n o s t r a s a l u t e . S e c o n d o l e u l t i m e s t i m e d e l l ’ A g e n z i a E u r o p e a d e l l ’ A m b i e n t e ( A e a ) p i ù d i u n c i t t a d i n o s u c i n q u e n e l l ’ U e è e s p o s t o a l i v e l l i c r o n i c i n o c i v i d i r u m o r e a m b i e n t a l e , e i l n u m e r o è p i ù a l t o n e l l e a r e e u r b a n e . L a p r i n c i p a l e c a u s a d e l r u m o r e è i l t r a s p o r t o s t r a d a l e , s e g u i t o d a l q u e l l o f e r r o v i a r i o e a e r o p o r t u a l e . S e c o n d o l ’ A e a , l ’ e s p o s i z i o n e p r o l u n g a t a c o n t r i b u i s c e o g n i a n n o a 4 8 m i l a n u o v i c a s i d i m a l a t t i e c a r d i a c h e e a 1 2 m i l a d e c e s s i p r e m a t u r i i n E u r o p a . I n o l t r e , s i s t i m a c h e o l t r e 2 2 m i l i o n i d i p e r s o n e s o f f r a n o d i f o r t e f a s t i d i o c r o n i c o e 6 , 5 m i l i o n i p r e s e n t i n o p r o b l e m i d i s o n n o . E l a q u a l i t à d e l l ’ a r i a n o n è d a m e n o . O g n i g i o r n o r e s p i r i a m o m i g l i a i a d i l i t r i d ’ a r i a e c i ò c h e è p r e s e n t e n e g l i a m b i e n t i i n t e r n i e n t r a d i r e t t a m e n t e n e i n o s t r i p o l m o n i e n e l n o s t r o s i s t e m a c i r c o l a t o r i o . L e p o l v e r i s o t t i l i e i c o m p o s t i c h i m i c i p r e s e n t i n e l l ’ a r i a p o s s o n o i n f l u i r e s u l l a s a l u t e r e s p i r a t o r i a e c a r d i o v a s c o l a r e , e a l c u n e s o s t a n z e s o n o i n g r a d o d i r a g g i u n g e r e i l c e r v e l l o , c o n e f f e t t i s u l l a f u n z i o n e c o g n i t i v a . S e m p r e s e c o n d o l ’ A g e n z i a a m b i e n t a l e e u r o p e a , o l t r e 2 0 0 . 0 0 0 i d e c e s s i p r e m a t u r i s o n o a t t r i b u i b i l i a l s o l o p a r t i c o l a t o f i n e ( p m 2 , 5 ) , u n c o n t a m i n a n t e i n d i v i d u a t o a l i v e l l i d i p e r i c o l o p e r l a s a l u t e u m a n a n e l l a q u a s i t o t a l i t à ( > 9 0 % ) d e l l e a r e e u r b a n e e u r o p e e . L a l i s t a d e i f a t t o r i n o c i v i s a r e b b e a n c o r a p i ù l u n g a m a i n t u t t o q u e s t o c ’ è u n a b u o n a n o t i z i a e s i c h i a m a p r o g e t t a z i o n e s a l u t a r e . A t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o a l l a p r o g e t t a z i o n e d e g l i s p a z i c h e m e t t e a l c e n t r o i l b e n e s s e r e f i s i c o , m e n t a l e e d e m o t i v o d e l l e p e r s o n e s i p u ò r i u s c i r e a m i g l i o r a r n e l a s a l u t e , r i d u r r e d e t e r m i n a t i r i s c h i e q u i n d i a l l u n g a r n e l a v i t a . I l d e s i g n n o n è s o l o u n f a t t o r e e s t e t i c o , e s s o p u ò e s s e r e u t i l i z z a t o a n c h e p e r f a r e p r e v e n z i o n e , e g l i a p p r o c c i c l i n i c i l o c o n f e r m a n o : g l i s t i m o l i a m b i e n t a l i p o s s o n o e s s e r e t e r a p e u t i c i e a b b i a m o b i s o g n o d i s p a z i c h e r i s p e t t i n o l a n o s t r a f i s i o l o g i a , f a v o r i s c a n o e q u i l i b r i o , c o n c e n t r a z i o n e e r e c u p e r o m e n t a l e . “ O g g i s a p p i a m o c h e a l c u n i e l e m e n t i d e l l ’ a m b i e n t e c o m e l a l u c e , i l s u o n o e i l c o n t a t t o c o n l a n a t u r a n o n i n f l u e n z a n o s o l o i l n o s t r o b e n e s s e r e q u o t i d i a n o , m a p o s s o n o d i v e n t a r e v e r i e p r o p r i s t r u m e n t i t e r a p e u t i c i . I n a m b i t o c l i n i c o e s i s t o n o g i à d i v e r s e t e r a p i e c h e s i b a s a n o e s a t t a m e n t e s u q u e s t i f a t t o r i , c o n e f f e t t i d o c u m e n t a t i s u l s i s t e m a n e r v o s o e s u l l ’ e q u i l i b r i o p s i c o f i s i c o . L a l u m i n o t e r a p i a , p e r e s e m p i o , è u n o d e i t r a t t a m e n t i p i ù s t u d i a t i p e r i d i s t u r b i d e l l ’ u m o r e s t a g i o n a l i . U t i l i z z a u n a l u c e b i a n c a m o l t o i n t e n s a , c h e i m i t a l a l u m i n o s i t à s o l a r e , p e r r i s i n c r o n i z z a r e i r i t m i c i r c a d i a n i , m i g l i o r a r e i l i v e l l i d i e n e r g i a e s t a b i l i z z a r e l ’ u m o r e . I n m o l t i c a s i è c o n s i d e r a t a u n a t e r a p i a d i p r i m a s c e l t a , p r o p r i o p e r c h é a g i s c e s u l n o s t r o o r o l o g i o b i o l o g i c o i n m o d o n a t u r a l e e p r o f o n d o ” , s p i e g a . U n o s t u d i o h a , i n o l t r e , d i m o s t r a t o c h e l e p e r s o n e c h e l a v o r a n o i n a m b i e n t i c o n a c c e s s o a l l a l u c e n a t u r a l e d o r m o n o i n m e d i a 4 6 m i n u t i i n p i ù o g n i n o t t e , h a n n o u n u m o r e m i g l i o r e e u n a m a g g i o r e p r o d u t t i v i t à d u r a n t e l a g i o r n a t a , r i s p e t t o a i l a v o r a t o r i d e g l i u f f i c i s e n z a f i n e s t r e . “ N e l p a n o r a m a d e l d e s i g n o r i e n t a t o a l b e n e s s e r e e m e r g o n o e s e m p i v i r t u o s i c h e i n t e g r a n o q u e s t i p r i n c i p i i n m o d o a u t e n t i c o - c o n t i n u a O l s z e w s k a - O k n o p l a s t r a p p r e s e n t a u n c a s o i n t e r e s s a n t e : h a p o s t o a l c e n t r o d e l l a p r o p r i a c u l t u r a p r o g e t t u a l e q u a l i t à d e l l a l u c e , d e l l ’ a r i a e c o m f o r t a c u s t i c o , c o n s i d e r a n d o l a f i n e s t r a n o n s o l o u n e l e m e n t o t e c n i c o , m a u n f a t t o r e c h e i n f l u i s c e s u s a l u t e , c o n c e n t r a z i o n e , s o n n o e s t r e s s , a n c h e g r a z i e a l l a v e n t i l a z i o n e ” . O k n o p l a s t è u n o d e i p r i n c i p a l i p r o d u t t o r i e u r o p e i d i s e r r a m e n t i i n p v c e a l l u m i n i o , c o n o l t r e 2 , 3 m i l i o n i d i f i n e s t r e p r o d o t t e o g n i a n n o i n 5 s t a b i l i m e n t i t r a P o l o n i a e S p a g n a , c h e i n 3 0 a n n i d i a t t i v i t à h a s e m p r e m a n t e n u t o b e n l u c i d o i l p r o p r i o o b i e t t i v o , s v i l u p p a n d o c o s t a n t e m e n t e n u o v e t e c n o l o g i e e s o l u z i o n i e s t e t i c h e p e r s o d d i s f a r e l e r i c h i e s t e d e i c l i e n t i d i t u t t o i l m o n d o . U n a m e n z i o n e d ’ o n o r e v a a l l a l i n e a d i f i n e s t r e P r o l u x , r e c e n t e m e n t e a m p l i a t a d a l l ’ a z i e n d a , c h e , g r a z i e a u n a c o m b i n a z i o n e d i f a t t o r i - a s s e n z a d i f e r m a v e t r o , p r o f i l o r i d o t t o , v e t r o i n c o l l a t o d i r e t t a m e n t e s u l p r o f i l o - m a s s i m i z z a l ’ i n g r e s s o d i l u c e n a t u r a l e p e r u n e f f e t t o o p e n v i e w . N o n s o l o i n f i s s i , m a a n c h e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e s e m p r e p i ù v o t a t e a l w e l l n e s s . Q u a l c h e a n n o f a i l G r u p p o h a i d e a t o w i n d A I R , u n p r o d o t t o f o r t e m e n t e i n n o v a t i v o , v o l t o a r i s o l v e r e i n m a n i e r a e f f i c a c e u n a d e l l e e s i g e n z e c h e t u t t i a b b i a m o : l a q u a l i t à d e l l ’ a r i a a l l ’ i n t e r n o d e l l a n o s t r a c a s a . S i t r a t t a d i u n s i s t e m a d i m i c r o v e n t i l a z i o n e a p p l i c a t o d i r e t t a m e n t e a g l i i n f i s s i i n p v c d e l b r a n d c h e , g r a z i e a u n ’ a p e r t u r a d i s o l i 6 m m l u n g o t u t t o i l p e r i m e t r o t r a a n t a e t e l a i o d e l l a f i n e s t r a c h e s i a t t i v a f a c i l m e n t e r u o t a n d o l a m a n i g l i a d i 1 8 0 ° , g a r a n t i s c e n a t u r a l m e n t e u n c o r r e t t o r i c i r c o l o d ’ a r i a a f r o n t e d i u n a m i n i m a d i s p e r s i o n e d i c a l o r e . U n a s o l u z i o n e e f f i c a c e , s a l u t a r e e s o s t e n i b i l e . M a q u a n t o u n a c a s a p r o g e t t a t a p e r i l b e n e s s e r e a b i t a t i v o , c h e s e g u e l a n e u r o a r c h i t e t t u r a , è a u t o m a t i c a m e n t e a n c h e p i ù s o s t e n i b i l e ? “ B e n e s s e r e a b i t a t i v o e s o s t e n i b i l i t à n o n s o n o d u e t e m i s e p a r a t i : i n r e a l t à s i r a f f o r z a n o a v i c e n d a ” , s p i e g a O l s z e w s k a . “ U n e d i f i c i o c h e l a s c i a e n t r a r e m o l t a l u c e n a t u r a l e , c h e è b e n v e n t i l a t o , c h e u s a m a t e r i a l i s i c u r i e c h e r i c h i e d e m e n o e n e r g i a p e r e s s e r e c o n f o r t e v o l e è u n e d i f i c i o c h e f a b e n e s i a a l l e p e r s o n e c h e a l p i a n e t a . M e n o c o n s u m i , m e n o e m i s s i o n i , p i ù q u a l i t à d e l l ’ a r i a e p i ù e q u i l i b r i o p s i c o f i s i c o ” , c o n c l u d e .