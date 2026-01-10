R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " P i e n a s o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a G i u l i a S o r r e n t i n o p e r l e o f f e s e e l e i n t i m i d a z i o n i s u b i t e d u r a n t e i l c o r t e o a M i l a n o . O g n i a t t a c c o a l l a l i b e r t à d i s t a m p a è u n a t t a c c o a l d i r i t t o d i t u t t i a e s s e r e i n f o r m a t i e a l p r i n c i p i o s t e s s o d i d e m o c r a z i a " . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a S t e f a n i a C r a x i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e E s t e r i e D i f e s a d e l S e n a t o . " È d o v e r o s o i n o l t r e r i c o r d a r e - a g g i u n g e - c h e c h i s o s t i e n e o g i u s t i f i c a H a m a s n o n s o s t i e n e l a c a u s a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e n o n n e p r o m u o v e l a l i b e r t à . H a m a s è u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a e c o m e t a l e n o n r a p p r e s e n t a n é t u t e l a l e a s p i r a z i o n i d i p a c e , d i g n i t à e a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . I l t e r r o r i s m o , d a q u a l u n q u e p a r t e p r o v e n g a , n o n f a m a i i l b e n e d i c h i d i c e d i v o l e r d i f e n d e r e . E s s o n o n f a m a i r i m a c o n l i b e r t à m a n e l l a s t o r i a è s e m p r e e s o l t a n t o u n o s t a c o l o a l l a c o n v i v e n z a c i v i l e e a q u a l s i a s i p r o s p e t t i v a d i p a c e . D u n q u e - c o n c l u d e C r a x i - v i c i n a n z a u m a n a e p o l i t i c a a G i u l i a S o r r e n t i n o e a t u t t o I l G i o r n a l e , c e r t a c h e n e a n c h e q u e s t o e n n e s i m o e p i s o d i o d i i n t o l l e r a n z a l i f a r à m a i d e s i s t e r e d a l c o m p i e r e i l l o r o l a v o r o ” .