T e l A v i v , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e i n t e n d e p r e s e n t a r e a l v i c e i n v i a t o s p e c i a l e d e l l a C a s a B i a n c a p e r i l M e d i o O r i e n t e , M o r g a n O r t a g u s , a t t e r r a t o i n I s r a e l e o g g i , i n f o r m a z i o n i c h e d i m o s t r e r e b b e r o c h e H e z b o l l a h s i s t a r i c o s t i t u e n d o e r i a r m a n d o n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e e c h e l e f o r z e a r m a t e l i b a n e s i n o n s o n o i n g r a d o o n o n v o g l i o n o p o r r e u n f r e n o a l l e v i o l a z i o n i d e l g r u p p o . L o r e n d e n o t o l ' e m i t t e n t e i s r a e l i a n a C h a n n e l 1 2 . " I s r a e l e h a b i s o g n o d e l l a l e g i t t i m a z i o n e a m e r i c a n a p e r q u a l s i a s i p a s s o f a c c i a " , h a d e t t o u n f u n z i o n a r i o i s r a e l i a n o a l l a r e t e . O l t r e a l l ' i n c o n t r o c o n i l P r i m o M i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u e i l M i n i s t r o d e l l a D i f e s a I s r a e l K a t z , l ' i n v i a t o i n c o n t r e r à a n c h e i l M i n i s t r o d e g l i E s t e r i G i d e o n S a ' a r , c h e d o v r e b b e i l l u s t r a r e l a v a l u t a z i o n e d i I s r a e l e s u l l e c r e s c e n t i c a p a c i t à d i H e z b o l l a h . S e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a C h a n n e l 1 2 , S a ' a r h a a v v e r t i t o c h e H e z b o l l a h s i s t a " a r m a n d o m o l t o p i ù v e l o c e m e n t e d i q u a n t o s i s t i a d i s a r m a n d o " e c h e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a s i t u a z i o n e " r i c a d e s u l g o v e r n o l i b a n e s e " . H a a n c h e s o t t o l i n e a t o i c o n t i n u i t r a s f e r i m e n t i f i n a n z i a r i i r a n i a n i a H e z b o l l a h a t t r a v e r s o l a T u r c h i a , a f f e r m a n d o c h e i l f l u s s o d i d e n a r o d e v e e s s e r e i n t e r r o t t o .