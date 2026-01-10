R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ F e r m a c o n d a n n a p e r l ’ a g g r e s s i o n e s u b i t a d a l l a c r o n i s t a d e ' I l G i o r n a l e ' G i u l i a S o r r e n t i n o , o s t a c o l a t a e m i n a c c i a t a m e n t r e s v o l g e v a i l p r o p r i o l a v o r o d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e a M i l a n o p e r l a l i b e r a z i o n e d i H a n n o u n . A l e i v a t u t t a l a m i a s o l i d a r i e t à . Q u a n t o a c c a d u t o è u n e p i s o d i o g r a v i s s i m o c h e m e r i t a u n a c o n d a n n a u n a n i m e d a p a r t e d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e " . L o a f f e r m a E l i s a b e t t a G a r d i n i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a . " I m p e d i r e a u n a g i o r n a l i s t a d i i n f o r m a r e i c i t t a d i n i - a g g i u n g e - è u n a t t a c c o i n a c c e t t a b i l e a l l a l i b e r t à d i s t a m p a e t e s t i m o n i a i l c l i m a d i i n t o l l e r a n z a e v i o l e n z a c h e s e m p r e p i ù s p e s s o a c c o m p a g n a q u e s t e m a n i f e s t a z i o n i p r o - P a l . D i f e n d e r e i l d i r i t t o d i c r o n a c a s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a d e m o c r a z i a " .